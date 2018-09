Condannato per l’omicidio della moglie si impicca in cella | i figli | “Era innocente | nel

Turchia - Condannato per terrorismo Demirtas nel giorno in cui l'ultimo giornale indipendente perde la leadership liberal : Una delle pagine più buie della storia della Turchia è stata scritta ieri, pressoché nell'indifferenza dell'opinione pubblica turca. Ancor meno dell'attenzione di quella internazionale. Due dei più importanti, è tra i pochi rimasti, baluardi in difesa della democrazia e della libertà di espressione nel Paese hanno subito gli attacchi finali.Il primo è una persona, un simbolo dell'opposizione a un ...

George Papadopoulos - ex consigliere di Trump - è stato Condannato a 14 giorni di carcere per aver mentito all’FBI sulla Russia : George Papadopoulos, ex consigliere del presidente americano Donald Trump, è stato condannato a 14 giorni di carcere per aver mentito all’FBI durante le indagini sulle ingerenze russe nelle ultime elezioni presidenziali americane. La pena è molto contenuta perché da diversi The post George Papadopoulos, ex consigliere di Trump, è stato condannato a 14 giorni di carcere per aver mentito all’FBI sulla Russia appeared first on Il Post.

Turchia : ex co-leader Hdp Condannato a 4 anni per "propaganda terroristica" : Ankara, 07 set 19:30 - , Agenzia Nova, - L'ex co-leader del Partito democratico del popolo , Hdp, forza politica turca di riferimento della comunità curda, , Selahettin Demirtas, è stato condannato a quattro anni e otto mesi di carcere con l'accusa di aver diffuso "propaganda a favore di un'...

Salvini : “Primo atto giudiziario nei miei confronti”. Ma nel ’99 venne Condannato per oltraggio a pubblico ufficiale : “È la prima volta che vedo un atto giudiziario nei miei confronti”. Sono le parole del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, mentre in diretta Facebook sta per aprire la busta consegnatagli dai carabinieri con l’avviso di garanzia della Procura di Palermo sul caso Diciotti. Il leader della Lega, tuttavia, mente: nel 1999 venne condannato a 30 giorni di reclusione per oltraggio a pubblico ufficiale. L'articolo Salvini: ...

Kim Kardashian torna alla Casa Bianca per liberare un altro Condannato : La battaglia di Kim ha coinvolto anche il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, con il quale ha avuto un incontro nella Casa Bianca che ha fatto parlare i giornali di tutto il mondo. Dopo l'...

Maltrattamenti e percosse alla moglie gravemente malata - Condannato : LECCE - Una triste storia di Maltrattamenti in famiglia, tra minacce, ingiurie e violenze commesse nei confronti della moglie paraplegica, costretta a letto a causa delle sue gravi condizioni di ...

Grosseto - sacerdote Condannato per abusi sui minori 'celebra la messa a Malta' : Don Felix Cini era stato condannato a due anni e mezzo per abusi e molestie su 17 minori di Grosseto . Ora il prete torna alla ribalta perché. dopo essere rientrato a Malta, suo paese natale,, sarebbe ...

Porta (per sbaglio) 2 clandestini in Italia con BlaBlaCar : Condannato : Un francese di 26 anni è stato riconosciuto colpevole del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina

Brasile - ricicla la festa di nozze (pagata dalla ex) per sposare un’altra donna. Condannato : L’uomo è stato Condannato a risarcire l’ex fidanzata con 13.600 real (circa 2.800 euro) per danni morali e materiali. Secondo la donna, da almeno due anni portava avanti una relazione extraconiugale e avrebbe addotto continuamente scuse per rinviare il matrimonio.Continua a leggere

Cambogia : regista australiano Condannato a sei anni di reclusione per spionaggio : ... ed era stato arrestato nel giugno dello scorso anno per aver fatto volare un drone in occasione di una manifestazione politica. L'uomo si trova agli arresti da allora, ma la sentenza di colpevolezza ...

Mls - Ibrahimovic Condannato dalle riprese tv : multato per aver schiaffeggiato un avversario : Zlatan Ibrahimovic, stuzzicato da Lee Nguyen nel match tra i Los Angeles Galaxy e i Los Angeles Football Club, ha reagito mettendo le mani in faccia all’avversario. Il regolamento della Mls prevede che è vietato mettere le mani sul collo o sulla faccia di un avversario e questo ha comportato una sanzione pecuniaria per l’ex stella di Inter, Milan e Juventus. Nessuna sanzione sportiva invece, poiché le immagini non consentono ...

Brescia - scarcerato il comandante Paraga : era stato Condannato a 20 anni per l’omicidio di 3 volontari italiani in Bosnia : Il comandante Paraga è tornato in libertà. Hanefija Prijic, Bosniaco, 53 anni, accusato e poi condannato per il massacro di Gorni Vakuf, in Bosnia, avvenuto il 29 maggio del 1993 in cui persero la vita i volontari Fabio Moreni, Guido Puletti e Sergio Lana, è uscito dal carcere di Brescia martedì mattina. Diretto all’aeroporto, atterrerà a Sarajevo. La scarcerazione dal penitenziario di Brescia è avvenuta alle 10,50 a bordo di un blindato. ...

Jesolo - fermato 25enne senegalese per stupro di una minorenne. Salvini : “Verme già Condannato a lasciare l’Italia” : Un 25enne senegalese, Mohamed Gueye, è stato fermato per lo stupro di una 15enne, avvenuto il 22 agosto sulla spiaggia di Jesolo. Era già stato condannato a lasciare l’Italia, scrive Salvini su Facebbok, ma avendo avuto una figlia da una donna italiana non può essere espulso. Il ministro dell’Interno poi, in un post sul social network, lo chiama “verme” e aggiunge: “Roba da matti. Con il #DecretoSicurezza, se un ...

Tifoso Roma Condannato per gli scontri di Liverpool/ Due anni e mezzo a Daniele Sciusco per disordini violenti : Tifoso Roma arrestato per gli scontri di Liverpool, due anni e mezzo combinati a Daniele Sciusco per disordini violenti prima della gara dello scorso anno in Champions League.(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 19:41:00 GMT)