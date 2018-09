Con OnePlus 6T potrebbero debuttare nuove cuffie OnePlus Bullets Wireless

LineageOS 16 non ufficiale Con base Android Pie è disponibile per OnePlus 6 : LineageOS 16, la nuova versione della ROM custom basata su Android 9 Pie, è già disponibile sotto forma di build non ufficiale per OnePlus 6. L'articolo LineageOS 16 non ufficiale con base Android Pie è disponibile per OnePlus 6 proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 6 si aggiorna a OxygenOS Open Beta 2 Con ottimizzazioni delle prestazioni e della fotocamera frontale : OnePlus ha dato il via al rilascio dell'aggiornamento a OxygenOS Open Beta 2 per OnePlus 6, introducendo alcune interessanti novità. Ecco quali L'articolo OnePlus 6 si aggiorna a OxygenOS Open Beta 2 con ottimizzazioni delle prestazioni e della fotocamera frontale proviene da TuttoAndroid.

Offerte Amazon di Sabato : OnePlus 5T - Razer Phone e tanti dispositivi in sConto! : Ecco le Offerte Amazon del giorno, un articolo in continuo aggiornamento dove potrete usufruire degli imperdibili sconti Amazon! Ah, e non dimenticate le esclusive Offerte Amazon della settimana! E se ciò non bastasse, date una bella occhiata alla nostra sezione Offerte e alla sezione Coupon dove troverete le migliori Offerte e coupon nel mondo della tecnologia. Ma non perdiamo altro tempo, ecco tutte le migliori Offerte di oggi! Honorbuy sconta ...

Offerte Amazon di Sabato : OnePlus 5T - Razer Phone e tanti dispositivi in sConto! : Ecco le Offerte Amazon del giorno, un articolo in continuo aggiornamento dove potrete usufruire degli imperdibili sconti Amazon! Ah, e non dimenticate le esclusive Offerte Amazon della settimana! E se ciò non bastasse, date una bella occhiata alla nostra sezione Offerte e alla sezione Coupon dove troverete le migliori Offerte e coupon nel mondo della tecnologia. Ma non perdiamo altro tempo, ecco tutte le migliori Offerte di oggi! Honorbuy sconta ...

Oneplus 6 Con Open Beta si aggiorna ad Android 9 Pie : Android 9 Pie ha fatto il suo debutto solo qualche settimana fa su i Google Pixel 2 e si sta preparando per una diffusione su più ampia scala. Oggi anche Oneplus 6 si aggiorna a questa ultima release di Android, ma solo i modelli iscritti al programma Open Beta di Oneplus. L’aggiornamento sta arrivando proprio ora a tutti i device iscritti a tale programma e porta tutti le piccole novità che abbiamo già visto sui Pixel. Se vi interessa il ...

Ecco come potrebbe essere OnePlus 6T seCondo nuovi render : Trapelano un paio di nuovi render piuttosto verosimili che ipotizzano il design di OnePlus 6T sulla base delle indiscrezioni finora emerse. Un notch a goccia, una tripla fotocamera posteriore posta in verticale e uno scanner per le impronte digitali sono gli aspetti principali che saltano agli occhi, aspetti derivati per lo più da OPPO R17. L'articolo Ecco come potrebbe essere OnePlus 6T secondo nuovi render proviene da TuttoAndroid.

Con tripla fotocamera posteriore il OnePlus 6T? Tutto può essere - le ultime : Si insiste nel parlare di OnePlus 6T, un dispositivo di cui già molto abbiamo parlato nella giornata di ieri in merito alla probabile confezione di vendita, che aveva fatto emergere due particolari estremamente graditi per l'utenza: lo scanner di impronte digitali sotto il display ed il notch a forma di goccia d'acqua, molto più piccolo rispetto a quello che caratterizza l'attuale OnePlus 6. Oggi andiamo oltre, parlandovi di un altro dettaglio ...

Come Contattare OnePlus : Il vostro fidato OnePlus ha deciso di abbandonarvi improvvisamente? Oppure desiderate avere un chiarimento riguardo ad un servizio offerto dall’azienda? Qualunque sia la vostra motivazione, non c’è niente di meglio che contattare direttamente OnePlus. Essa mette a disposizione dei propri utenti diversi servizi utili a contattare l’azienda. In questo modo, OnePlus è riuscita in pochissimo tempo ad avere una delle migliori ...

Specifiche e design di OnePlus 6T anticipate dalla possibile Confezione di vendita : La presunta confezione di vendita di OnePlus 6T confermerebbe alcuni dettagli sul nuovo smartphone cinese, a partire dal design e dalla scheda tecnica. L'articolo Specifiche e design di OnePlus 6T anticipate dalla possibile confezione di vendita proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 6 riceve la sua prima OxygenOS Open Beta Con Android 9 Pie : Ha impiegato poco più del previsto, ma dubitiamo che in questo momento importerà a qualcuno: la OxygenOS Open Beta 1 per OnePlus 6 è stata rilasciata L'articolo OnePlus 6 riceve la sua prima OxygenOS Open Beta con Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Già tempo di beta 3 per OnePlus 6 Con l’aggiornamento Android Pie : Uno dei primi smartphone destinati a ricevere l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie dovrebbe essere OnePlus 6. Non è un caso che, in anticipo anche rispetto a Samsung e Huawei, il produttore abbia iniziato a distribuire le beta per testare sul campo l'impatto del pacchetto software nei confronti del device. Premesso questo, oggi 3 settembre possiamo analizzare più da vicino come stiano andando le cose con la beta 3, con le ultime ...

Oneplus 6 - Honor 10 - Zenfone 5 - Xiaomi Mi A2 e A2 Lite etc : 3 giorni di super sConti : Dal 3 al 9 settembre 2018 su Gearbest Italia trovate in offerta l’Oneplus 6, l’Asus Zenfone 5, lo Xiaomi Mi A2, A2 Lite, lo Xiaomi Mi Band 3 con super sconti con o senza coupon: ecco il dettaglio.Inizio settembre 2018 sembra essere un buon momento per fare un acquisto se vi piacciono i dispositivi made in Cina di marchi che vendono anche in Italia, e sono ben conosciuti a livello internazionale.Continue reading Oneplus 6, Honor 10, ...

Confronto : OnePlus 6 - Samsung Galaxy Note 9 - POCOPHONE F1 e Honor Play : Attualmente, nel commercio di smartphone, le aziende produttive cercano di poter soddisfare ogni richiesta dei propri acquirenti, aggiungendo tutti i comfort inimmaginabili. La maggior parte degli smartphone di ultima generazione, puntano soprattutto al mantenimento della carica della batteria, il mantenimento di una determinata temperatura e a un funzionamento accurato e costante.I primi in classifica, per qualità e performance sono Samsung ...

Ecco Paranoid Android Con base Android 8.1 Oreo per OnePlus 3 - 3T - 5 e 5T : Paranoid Android ha reso disponibili le prime build della famosa ROM con base Android 8.1 Oreo per OnePlus 3, OnePlus 3T, OnePlus 5 e OnePlus 5T. L'articolo Ecco Paranoid Android con base Android 8.1 Oreo per OnePlus 3, 3T, 5 e 5T proviene da TuttoAndroid.