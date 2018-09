notizie.tiscali

: RT @sherlock5stelle: Commercio: Fraccaro, avanti su chiusure: Presto ddl per tutela lavoratori. Da partiti sudditanza a lobby - nessunoindietro : RT @sherlock5stelle: Commercio: Fraccaro, avanti su chiusure: Presto ddl per tutela lavoratori. Da partiti sudditanza a lobby - Trentin0 : Commercio: Fraccaro, avanti sulle chiusure domenicali. - ANTEO17 : RT @sherlock5stelle: Commercio: Fraccaro, avanti su chiusure: Presto ddl per tutela lavoratori. Da partiti sudditanza a lobby -

(Di lunedì 10 settembre 2018) ANSA, - ROMA, 10 SET - "Sulle aperture domenicali degli esercizi commerciali la maggioranza presenterà una proposta in grado di tutelare lavoratori e Pmi, in modo da ripristinare regole certe in un ...