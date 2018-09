Commercio - ecco come si regolano i Paesi Ue su aperture e orari : Roma, 10 set., askanews, - E' quanto mai eterogeneo, in Europa, il modello di regolamentazione degli orari lavorativi e delle aperture domenicali dei negozi. In 16 dei 28 Stati membri dell'Unione ...

Scienza - a Figalli il ‘nobel’ per la matematica : ecco il suo “trasporto ottimale” - dal Commercio al meteo : Alessio Figalli è stato premiato con la Medaglia Fields per i suoi “contributi alla teoria del trasporto ottimale e alle sue applicazioni nelle equazioni differenziali a derivate parziali, metrica geometrica e probabilità”. In particolare, il matematico italiano si è occupato dello studio di quale sia il modo più economico per trasportare una distribuzione di massa da un luogo a un altro, supponendo che il costo di trasporto dipenda ...