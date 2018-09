Clima | Thailandia | nessuna intesa per la bozza sulle linee guida per l’attuazione

meteoweb.eu

(Di lunedì 10 settembre 2018) I delegati dei paesi membri delle Nazioni Unite, riuniti a Bangkok per una conferenza internazionale, non sono riusciti a raggiungere un’riguardo unadelleper l’attuazione dell’Accordo di Parigi, siglato nel 2015. L’incontro di Bangkok aveva come obiettivo l’adozione di un testo da presentare alla conferenza Cop24 di Katowice, in Polonia, che si terrà a dicembre. A impedire il raggiungimento di unasarebbero stati i disaccordi riguardo la ripartizione degli oneri finanziari previsti dagli Accordi di Parigi. L’obiettivo principale dell’Accordo di Parigi, sottoscritto da 190 Paesi, è la limitazione del riscaldamento globale ad un massimo di 2°C entro il 2100: l’obiettivo è di limitare l’aumento a 1,5°C, un livello giudicato necessario per garantire la sopravvivenza delle nazioni insulari minacciate ...