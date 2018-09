Cliff Diving World Series | Hunt e Jimenez ad un passo dal titolo

DIRETTA / Red Bull Cliff Diving 2018 tuffi : Gary Hunt vince a Mostar ed è primo in classifica! : DIRETTA Red Bull Cliff Diving 2018: Gary Hunt vince la terza tappa in serie, a Mostar precede Navratil e Preda ma soprattutto sorpassa Steven LoBue nella classifica generale del Mondiale(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 14:27:00 GMT)

DIRETTA / Red Bull Cliff Diving 2018 tuffi streaming video e tv : la gara comincia! (Mostar - oggi) : DIRETTA Red Bull Cliff Diving 2018: info streaming video e tv della prova di Mostar in Bosnia per i tuffi dalle grandi altezze, oggi sabato 8 settembre 2018.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 12:47:00 GMT)

Red Bull Cliff Diving 2018/ Tuffi streaming video e diretta tv : orario e vincitore (Mostar - oggi) : diretta Red Bull Cliff Diving 2018: info streaming video e tv della prova di Mostar in Bosnia per i Tuffi dalle grandi altezze, oggi sabato 8 settembre 2018.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 04:14:00 GMT)

Cliff Diving - grande attesa a Polignano per la World Final : ... dedicato al celebre cantautore nato proprio a Polignano, il prestigioso premio Mister Volare, per aver contribuito a far volare l'immagine di Polignano a Mare in Italia e nel Mondo. Chi non potrà ...

Red Bull Cliff Diving World Series – A Lecce e Bari il Virtual Reality Tour : aspettando la finale di Polignano a Mare. Il Marmeeting di Furore assegna l’ultima wildcard per il Gran Finale a Constantin Popovici. A Lecce e a Bari prende il via il Virtual Reality Tour del Red Bull Cliff Diving per vivere in anteprima l’emozione dei tuffi dalle grandi altezze Mancano poco più di due settimane all’appuntamento più adrenalinico dell’estate: la Finale Mondiale della Red Bull Cliff Diving World Series 2018, al via a ...

Red Bull Cliff Diving World Series – In Bosnia-Erzegovina la penultima tappa della stagione : I tuffi dai 27 metri tornano sabato 8 settembre in Bosnia-Erzegovina per la penultima tappa della stagione prima della finalissima in Puglia. De Rose determinato confermare l’ottimo risultato ottenuto a Copenaghen Il ritorno in piena forma di Gary Hunt, tre diverse vincitrici per ogni tappa della Women’s World Series e una wildcard tra le donne che ha sorpreso tutti con performance inaspettate: la corsa al titolo di Campione e Campionessa ...

Cliff Diving World Series - a Furore si sceglie la wild card per la finale di Polignano a Mare : La gara sarà interamente trasmessa in diretta da Rai Sport in tv e in streaming a partire dalle 15.30. Star dell'evento, i campioni della Red Bull Cliff Diving World Series: insieme ai grandi nomi, ...

Red Bull Cliff Diving World Series : a Furore si sceglie una wildcard per il Gran Finale di Polignano a Mare : Dal Marmeeting alla Red Bull Cliff Diving World Series: a Furore si sceglie una wildcard per il Gran Finale di Polignano a Mare. Domenica Alessandro De Rose e gli altri campioni della World Series saranno protagonisti dei tuffi dall’iconico Fiordo di Furore Domenica 2 settembre, dall’iconico ponte sul Fiordo di Furore, nel cuore della Costiera Amalfitana, andrà in scena la 32a edizione del Marmeeting, storica manifestazione di tuffi dalle ...

Cliff Diving World Series - Hunt imbattibile - De Rose sfiora il pdio : ... dimostrando con le loro incredibili performance quanto il livello e la professionalità di questo sport stia velocemente crescendo. L'inglese Gary Hunt e l'americano Steven LoBue hanno tenuto il ...

Red Bull Cliff Diving - la tappa di Copenaghen regala emozioni : Gary Hunt infrange ogni record : Il sei volte campione mondiale ha battuto l’americano Steven LoBue, battendo tutti i record in un duello testa a testa che ha tenuto tutti con il fiato sospeso Nessuno dei 45.000 appassionati radunati sabato 25 agosto intorno all’Opera House di Copenaghen avrebbe immaginato di assistere alla gara più serrata di sempre: nell’anno del 10° anniversario del campionato, la 70° tappa della storia della Red Bull Cliff Diving World ...

Diretta / Red Bull Cliff Diving 2018 tuffi : vincitore Gary Hunt - tripletta a Copenaghen per il britannico : Diretta Red Bull Cliff Diving 2018: info streaming video e tv della prova di Copenaghen. Il circuito dei tuffi dalle grandi altezze oggi 25 agosto 2018 di scena in Danimarca.(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 15:22:00 GMT)

DIRETTA / Red Bull Cliff Diving 2018 tuffi streaming video e tv : via al round finale! (Copenaghen) : DIRETTA Red Bull Cliff Diving 2018: info streaming video e tv della prova di Copenaghen. Il circuito dei tuffi dalle grandi altezze oggi 25 agosto 2018 di scena in Danimarca.(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 14:20:00 GMT)

Red Bull Cliff Diving 2018/ Tuffi streaming video e diretta tv - orario e risultato live (Copenaghen) : diretta Red Bull Cliff Diving 2018: info streaming video e tv della prova di Copenaghen. Il circuito dei Tuffi dalle grandi altezze oggi 25 agosto 2018 di scena in Danimarca.(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 04:50:00 GMT)

Red Bull Cliff Diving World Series 2018 – Lo spettacolo si sposta a Copenaghen : Gary Hunt è pronto a conquistare per la terza volta il gradino più alto del podio danese. In gara anche Alessandro De Rose, deciso a scalare la classifica e a superare la brutta esperienza vissuta due anni fa proprio in questa tappa Due laghi, un fiume e l’Oceano Atlantico: dopo aver fatto tappa in quattro tra le più belle location di tutto il mondo, sabato 25 agosto la Red Bull Cliff Diving World Series 2018 vola a Copenaghen per la ...