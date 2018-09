CLAUDIA GERINI Vieni da me | Caterina Balivo ospita la famosa attrice nella prima puntata

Vieni da me - Caterina Balivo porta in studio CLAUDIA Gerini : La prima puntata di Vieni da me , che parte domani lunedì 10 settembre su Rai1 dalle 14, inizia con un'ospite d'eccezione. Nel salotto di Caterina Balivo arriverà infatti Claudia Gerini . Secondo ...

Federica Angeli - una cronista sul set : la sua storia in un film - protagonista CLAUDIA GERINI - Cinema - Spettacoli : 'Visto che ormai è ufficiale, vi comunico che l'attrice che interpreterà me nel film A mano disarmata , tratto dal mio libro,, di Claudio Bonivento , sarà lei: Claudia Gerini . Stiamo lavorando da ...

CLAUDIA GERINI infierisce su Andrea Preti : 'Ecco perché lo ho lasciato' : Non è la fine del mondo. Lui è adulto e saprà andare avanti'. Lui, da par suo, la ha accusata di averlo lasciato 'senza pietà'.

Suburra 2 - intervista a CLAUDIA Gerini : Claudia Gerini ci parla della seconda stagione dell'attesissimo show Suburra e di quello che accadrà al suo personaggio, l'ambiziosa Sara Monaschi

Suburra 2 - le anticipazioni di CLAUDIA GERINI : ‘Sara coinvolta nel traffico di esseri umani’ : Pronti per la seconda stagione di Suburra – La serie? Sono in corso da inizio aprile, a Roma, le riprese (il 16 luglio, sotto la Vela di Calatrava – Tor Vergata, il regista Andrea Molaioli gira il settimo episodio su di un totale di 24, in più di 100 location) del secondo capitolo del primo crime thriller italiano originale Netflix. Suburra, la cui seconda stagione era stata annunciata già a gennaio, è prodotto da Cattleya in ...

CLAUDIA GERINI se la canta : «Ecco il mio Califfo» : Franco Califano, artista e uomo, raccontato in musica e parole da Claudia Gerini. L'attrice romana, alla prova come cantante, in Qualche estate fa, un viaggio tra le canzoni più note di Califano, in ...

CLAUDIA GERINI tra jazz e poesia fa battere il cuore di Califano : Mai come ora la sua vita batte nel cuore di Roma. Sta finendo le riprese del 'Suburra' televisivo, poi per RaiCinema sarà sul set di 'Dolce Roma' diretto da Fabio Resinaro , 'Una commedia nera tratta ...