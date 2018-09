Cio | una donna n 1 del Comitato Usa

Gianni Morandi insultato sui social ma è solo una fake news : “PoveracCio comunista con poco da fare” : Gianni Morandi insultato sui social rappresenta l'ennesima dimostrazione di come i commenti sulla rete siano fuori da ogni controllo. Alcuni internauti non si sono trattenuti nei commenti, quando sul profilo fake Gianni Moramdi è comparsa un'immagine che ritrae l'artista di Monghidoro con un cartello anti-lega e contro il Ministro dell'Interno Matteo Salvini. I commenti si sono sprecati, da quelli più semplici e offensivi identificati in ...

DiCiotti - ora il Tribunale dei ministri passa al setacCio le carte su Salvini : Si muove la macchina del Tribunale dei ministri . Da oggi i giudici di Palermo sono al lavoro per decidere le sorti dell'inchiesta a carico di Matteo Salvini che è stato indagato per 'sequestro di ...

Migranti : inchiesta DiCiotti - da oggi al lavoro il Tribunale dei ministri di Palermo (2) : (AdnKronos) - Il Tribunale dei ministri, entro 90 giorni, compiute indagini preliminari e sentito il pubblico ministero, può decidere l'archiviazione - non impugnabile - oppure la trasmissione degli atti con una relazione motivata al pm, affinché chieda l'autorizzazione a procedere alla Camera di ap

Nave DiCiotti : Da oggi al lavoro il Tribunale dei ministri di Palermo : Palermo, 10 set. (AdnKronos) - Da oggi al lavoro i giudici del Tribunale dei ministri di Palermo che dovranno decidere le sorti dell'inchiesta a carico del ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini, indagato per sequestro di persona aggravato nell'ambito della Nave Diciotti della Guardia co

Caterina Balivo fa una dichiarazione sCioccante : “Sono una pessima madre” : Caterina sta per partire con la prima edizione di Vieni da Me, il programma che la vedrà protagonista su Rai 1, tutti i pomeriggi. Ma durante un’intervista ha rilasciato una clamorosa dichiarazione sulla sua vita privata e sul suo ruolo di madre. L’esuberante conduttrice partenopea, Caterina Balivo, sta per partire con una nuova avventura, targata Rai. Da lunedì 10 settembre, la vedremo infatti al timone di un nuovo programma, cucito su misura ...

I motivi dello sCioglimento del consiglio comunale di Vittoria - il mercato in mano della mafia : Commistione mafia-politica, tasse evase, contributi sociali erogati senza controlli effettivi, mercato ortofrutticolo in balia della criminalita', nessun segnale di discontinuita' tra vecchia e nuova ...

Manchester City - Silva e l'odissea del piccolo Mateo : 'Mesi difficili - il calCio è stato una via di fuga' : Giorni difficili, ora il sorriso: quello di David Silva e del piccolo Mateo, nato prematuro di cinque mesi a fine 2017 e capace di superare una vera e propria odissea. Dopo aver trascorso il periodo ...

Una quindicenne fa lo sCiopero 'dalla scuola' e il motivo è importante - FOTO - : A chi l'ha criticata per il fatto di saltare la scuola la ragazzina ha risposto che è inutile studiare se poi la politica ignora il parere della scienza. In Svezia, quest'anno sono state registrate ...

La Lega mette radici nel Consiglio comunale termolese - Michele Marone aderisce al CarrocCio : "Condivido appieno la linea politica della Lega e, in primis, di Salvini " ha detto " sia per quanto concerne il tema dell'immigrazione che l'economia. Ritengo che il modo di agire del nostro ...

Di Maio pubblica il parere dell'Avvocatura : "C'è stata una mancata valutazione del rilanCio di AI. Ma per annullamento serve interesse pubblico" : "La mancata valutazione della nuova offerta in rilancio formulata da Acciai Italia può assumere rilievo quale elemento sintomatico della figura di eccesso di potere integrante uno dei presupposti per l'eventuale esercizio del potere di autotutela ex artt. 21-octies e 21-nonies della l. 241/1990". È quanto si legge nel parere dell'Avvocatura dello Stato pubblicato online sul sito del Mise.Sulla mancata riapertura dei termini della ...

Juventus - Marchisio vola in Russia : 'Qui lasCio una famiglia - ma... Tornerò? A Torino sì' : Dopo 25 anni di Juventus, Claudio Marchisio si appresta a vivere una nuova avventura in Russia, allo Zenit San Pietroburgo. Una nuova realtà, una nuova esperienza anche di vita: il Principino è in ...

Alibaba - Jack Ma lascerà il 10 settembre/ Farà il filantropo : "Voglio morire su una spiaggia - non in uffiCio" : Alibaba, Jack Ma lascerà il 10 settembre 2018. Ultime notizie, l'imprenditore cinese Farà il filantropo: "Voglio morire su una spiaggia, non in ufficio"(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 09:30:00 GMT)

La notte senza luna del calCio italiano. La crisi non è finita e la rinascita non può partire da Balotelli : Dopo la “Grande Vergogna” svedese, con conseguente eliminazione dai Mondiali 2018, la Nazionale italiana di calcio è tornata a disputare un match ufficiale nella neonata Nations League. Un pareggio sofferto per 1-1 contro la Polonia: per come si era messa e per quanto visto in campo, un punto di platino. In meno di un anno la crisi non poteva di certo evaporare: sarebbe stata un’utopia. Restano i medesimi problemi dello scorso ...

Salinger come Weinstein? A 53 anni aveva una relazione con una diCiottenne : Dopo breve scambio di lettere intrise di fuoco e di labirinti, 'mi ha spinto a lasciare il college per andare a vivere con lui , avere bambini, collaborare a spettacoli che avremmo dovuto realizzare ...