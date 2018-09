Cinque montagne da scalare in Croazia

vanityfair

(Di lunedì 10 settembre 2018) IL VELEBIT – SVETO BRDOVELIKA KAPELA – LE BIJELE STIJENELA DINARA – SINJALLA GOLA PLJEŠIVICAIL BIOKOVO – VOŠACSono sensazioni fortissime e meravigliosamente intense quelle che provi ogni volta che arrivi in cima a una montagna con la sola forza delle tue gambe: un mix tra felicità, adrenalina, libertà per essere riuscito a superare te stesso un passo dopo l’altro, e alla fine poterti godere un panorama che senti solo tuo davanti a un orizzonte infinito. «Una cima raggiunta – ha scritto Erri De Luca – è il bordo di confine tra il finito e l’immenso». Ecco perché amiamo tanto, ed ecco perché gli appassionati di queste passeggiate lungo lecontinuano a cercare nuove mete da esplorare. Per esempio, avete mai pensato di andare ain? Conosciamo perfettamente le sue isole con spiagge meravigliose e mare blu intenso, le calette da scoprire in barca, i suoi ...