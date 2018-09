Cina | il calcio non è ancora roba tua | il Milan il fiore all' occhiello del fallimento

Bergamo : la favola di Luigi - da universitario a maestro di calcio in Cina : Il patentino Uefa, la risposta a un annuncio su Facebook e il volo nello Shandong: "In campo dal lunedì al sabato per 5 ore al giorno, sotto il sole a 40 gradi"

Calcio - Italia-Slovacchia Under 21 : azzurrini per continuare l’avviCinamento agli Europei 2019 : La Nazionale italiana di Calcio maschile Under 21 ha terminato la preparazione a Roma e si è recata a Dunajska Streda, città slovacca che domani ospiterà la gara amichevole tra Slovacchia e Italia. Il commissario tecnico Gigi Di Biagio ha dovuto rinunciare a Nicolò Barella (chiamato in Nazionale A), Alessandro Bastoni e Sandro Tonali (che ha lasciato il ritiro a causa dei problemi legati all’infortunio riportato nel club ...

Calciomercato - Balotelli : 'Resto a Nizza? Decisione mia - ma 80% di merito a Vieira. Ho detto no alla Cina' : E' stato al centro di una vera e propria telenovela di mercato. alla fine, però, Mario Balotelli ha preso la sua Decisione: avanti con il Nizza, per il terzo anno consecutivo l'attaccante italiano ...

Calciomercato - spesa record da 1.2 miliardi in Serie A : Premier più viCina. Juve la più spendacciona d'Europa : La chiusura anticipata del mercato in Italia rispetto agli anni passati ha cambiato le dinamiche dei trasferimenti, ma non certo la portata in termini economici. La crescita delle spese effettuate in ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Sampdoria - intesa viCina con il Bologna per Destro : Calciomercato Sampdoria – Beffa clamorosa in casa Sampdoria nelle ultime ore in casa Sampdoria, i blucerchiati avevano raggiunto l’accordo con il Valencia per l’attaccante Simone Zaza, il calciatore poi ha scelto il Torino. Cambio di strategia nelle ultime ore per la Sampdoria, secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb, incontro in corso con il Bologna per Mattia Destro, si sta parlando del trasferimento in ...

Calciomercato - il Marsiglia si avviCina a Balotelli : programmato incontro col Nizza per chiudere : Balotelli-Nizza: l'addio è sempre più vicino. L'attaccante azzurro, a ormai poco dal termine del Calciomercato, è pronto a salutare il club della Costa Azzurra, da cui la separazione sembra ormai ...

Calciomercato Milan - Bakayoko si avviCina : arriva un “segnale” dalla dirigenza : Bakayoko potrebbe essere il prossimo colpo del nuovo Milan, il duo dirigenziale Leonardo-Maldini è pronto ad accelerare Il Milan sta lavorando alla formula giusta per portare il centrocampista del Chelsea Bakayoko in rossonero. Leonardo e Maldini vorrebbero trattare il calciatore sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 30-35 milioni e nelle ultime ore sembra ci siano state accelerate significative in merito all’affare. ...

Ronaldo trasCina il calcio italiano : negli Usa boom di abbonamenti tv : Effetto Ronaldo. È quello che ha incuriosito l’America a tal punto da far scendere in campo il gigante Espn, la tv dell’Nba e del baseball. Come? Chiudendo un accordo per i prossimi tre anni che offrirà a più di 90 milioni di famiglie americane la possibilità di sbirciare dentro al calcio italiano. L’effetto Ronaldo, evocato un po’ da tutti nelle o...

Ronaldo trasCina il calcio italiano : negli Usa boom di abbonamenti tv : Accordo con Espn: Serie A per 90 milioni di americani. L'interesse degli sponsor torna quello di trent'anni fa Qui Juve Effetto Ronaldo. È quello che ha incuriosito l'America a tal punto da far ...

Fuori dal campo la Cina è davvero una potenza del calcio mondiale : lippi nazionale Cina calcio russia 2018 'La Fifa sta ora considerando una ristrutturazione e un re-branding della Coppa del mondo per club - spiega Chadwick -. Si tratta di una un'interessante ...

Fuori dal campo - la Cina è già una potenza del calcio : Nel 2011, lo aveva detto l'attuale presidente della Cina, Xi Jinping, esprimendo i suoi "tre grandi desideri" per il calcio cinese. Nel 2015 lo aveva scandito nero su bianco il "Programma generale per la riforma e lo sviluppo del calcio cinese", pubblicato dal Consiglio di Stato, l'organo esecutivo della Repubblica popolare. Nell'aprile del 2016, lo aveva ribadito un altro documento statale, il "Piano di ...

Calciomercato Napoli - si avviCina il colpo Darmian : l’annuncio di De Laurentiis : Calciomercato Napoli – “Darmian si avvicina ma serve l’ok di Mourinho”. Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sul possibile approdo del terzino del Manchester United alla corte di Carlo Ancelotti: “Per Rog ho ricevuto un’offerta importante e l’ho rifiutata ma mai dire mai: è arrivata un’offerta importante che può essere migliorata -aggiunge il numero uno del Napoli nella rubrica ...

Calciomercato Roma – Piace Bailey ma il Leverkusen lo paragona a Cristiano Ronaldo : intanto si avviCina N’Zonzi : Calciomercato Roma, si cercano un esterno e un centrocampista: per l’attacco spunta il nome di Bailey ma il Leverkusen chiede cifre folli, per la mediana si avvicina N’Zonzi Dopo il clamoroso caso Malcom, il Calciomercato della Roma si sposta su altri obiettivi. Il ds Monchi punta un esterno d’attacco e un centrocampista in grado di dare sostanza alla mediana. Per il reparto offensivo interessa il giovane Bailey, ...