Cina e Giappone | destini incrociati | Tokyo cresce più delle attese | Pechino rallenta con

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Giappone 3-0 - le pagelle degli azzurri. Centrali da urlo - Zaytsev trasCinatore : L’Italia ha sconfitto il Giappone per 3-0 nel match d’apertura dei Mondiali 2018 di Volley maschile. La nostra Nazionale, davanti agli 11mila spettatori del Foro Italico di Roma, ha incominciato la propria avventura iridata con un bel successo fondamentale in ottica futuro. Di seguito le pagelle degli azzurri scesi in campo nella capitale. IVAN Zaytsev: 7. Lo Zar ha messo grande personalità in questa partita, sentiva ...

Volley - verso i Mondiali 2018 : l’Italia sconfigge la Cina nell’ultima amichevole - ora si fa sul serio! Domenica sfida al Giappone : E ora tutti ai Mondiali! L’Italia ha sconfitto la Cina per 3-1 (27-29; 25-18; 25-21; 25-21) nell’ultima amichevole prima dell’inizio della rassegna iridata previsto tra quattro giorni: Domenica 9 settembre la nostra Nazionale affronterà il Giappone al Foro Italico di Roma nell’incontro che aprirà la competizione più importante della stagione. Al PalaEstra di Siena gli azzurri si sono imposti nei confronti della compagine ...

Giappone : tifone Jebi si avviCina a costa ovest : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Giappone - Jebi si avviCina come un tifone potenzialmente letale : attesi venti fino a 160 km/h - alluvioni lampo e frane [MAPPE] : 1/12 ...

Cina superata dal Giappone come secondo maggiore mercato : come ricorda il Financial Times, la Cina era il secondo maggiore mercato azionario al mondo dal novembre 2014, quando aveva superato proprio il Giappone. , RR - www.ftaonline.com,

Perché Cina e Giappone potrebbero voltare le spalle al debito Usa facendo scoppiare la bolla dei bond : La maggiore flessibilità sulla curva dei rendimenti annunciata dalla Bank of Japan potrebbe spingere i grandi fondi pensione a riportare a casa i 2.400 miliardi di dollari investiti all’estero. Scatenando conseguenze imprevedibili su un asset, quello obbligazionario, da tempo in bolla...

Cina - approvato il nuovo piano triennale anti-smog. E lo stop ai rifiuti inguaia il Giappone - invaso dalla plastica : Pechino è impegnata in una guerra di posizione, che si preannuncia lunghissima. E che il governo cinese non può permettersi di perdere, nonostante i danni collaterali. Il nemico è lo stesso di cinque anni fa: lo smog. Il governo cinese ha approvato un nuovo piano triennale (2018-2020) per la riduzione dell’inquinamento, soprattutto atmosferico, consolidando così un percorso avviato con la presidenza di Xi Jinping a fine 2012, per migliorare la ...

La Ue stringe con Cina e Giappone in chiave anti Trump : Di fronte alle applicazioni che Donald Trump fa del principio di “America First” – che sconfinano dall'imposizione di dazi fino a espliciti umori antieuropei – è inevitabile che...

Neymar trasCina il Brasile Gol - assist e simulazioni|Foto Sfiderà il Belgio o il Giappone Il tabellone degli ottavi : A Samara partenza lenta dei verdeoro, che con un grande secondo tempo abbattono la resistenza del Tricolor