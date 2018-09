Chi L' Ha Visto? 11 30 | la prima puntata in diretta

Chi l’ha visto? 11.30 riparte su Rai 3 : ecco quando : Torna su Rai3 “Chi l’ha visto? 11.30”, la striscia quotidiana della storica trasmissione dedicata ai casi di cronaca e alle persone scomparse Tutto pronto per il ritorno in tv di “Chi l’ha visto“, il programma di successo di Rai 3 condotto da Federica Sciarelli. L’edizione 2018 anche quest’anno si fa in due: non solo l’appuntamento del mercoledì sera in prima serata, ma anche ...

Chi L'Ha Visto? 11.30 - torna la striscia quotidiana del programma cult di Rai 3 : I chilhavisters di tutta Italia non attendono altro, e Chi L'Ha Visto?, il programma cult di Rai 3 dedicato alla ricerca di persone scomparse è pronto a tornare sotto l'egida di Federica Sciarelli. Prima dell'appuntamento serale - come ormai accade da tre anni - è lo spin-off quotidiano Chi L'Ha Visto? 11:30 a rompere il ghiaccio e ad aggiornare i telespettatori riguardo i misteri insoluti del nostro Paese. Noi seguiremo la prima puntata, ...

Rai3 - da domani riparte il day time. Al via Agorà - Mi manda Rai3 - Tutta Salute - Chi l’ha visto? 11.30 - Quante Storie - Geo e Non ho l’età : Serena Bortone Molte conferme e poche novità caratterizzeranno l’offerta del day time della nuova stagione di Rai3. Da domani sulla rete diretta da Stefano Coletta riprenderanno gli appuntamenti quotidiani di Agorà, Mi manda Rai3, Tutta Salute, Chi l’ha Visto 11.30 e Quante Storie, seguiti nel pomeriggio da Geo e Non ho l’età. Tante produzioni ma un unico denominatore comune, offrire appuntamenti che sappiano incarnare al meglio la missione e il ...

Brasile - Neymar rotola e il difensore degli Usa Chiede all'arbitro : 'Hai visto il Mondiale?' : Neymar etichettato come un simulatore. Il tormentone, che accompagna ormai da tempo la carriera del fuoriclasse del Paris Saint-Germain e della nazionale brasiliana, sembra destinato a durare a lungo.

Alessandro Borghi : "Allo specChio ho visto l'ombra di CucChi. Ilaria mi disse : 'Dentro i tuoi ocChi vedo ciò che c'era nei suoi'" : "Per calarmi nei panni di Stefano ho dovuto perdere 20 chili e li ho persi semplicemente perché ho pensato che, se non li avessi persi, nessuno avrebbe creduto a una parola di quello che stavamo andando a raccontare: quando allo specchio ho intravisto l'ombra di Stefano ho iniziato a lavorare sul personaggio". Interpretare Stefano Cucchi, non è stata una scelta facile per Alessandro Borghi. L'attore - applaudito per 7 minuti a ...

Paul McCartney - diChiarazioni choc : “Ho assunto droga ed ho visto Dio” : L’ex bassista dei Beatles Paul McCartney ha rilasciato un’intervista al Sunday Times che ha fatto molto discutere. Il musicista racconta di aver assunto una droga insieme ad altri amici e colleghi e l’effetto è stato sconvolgente. McCartney racconta di aver visto Dio, una visione che l’ha sconvolto e gli ha cambiato la vita. L’ex bassista, inoltre, ha raccontato che, dopo la morte della prima moglie Linda, vide uno ...

Diciotti - su quella nave ho visto gli ocChi di una madre che nel viaggio ha perso le sue figlie : ll 31 dicembre 2016 per incrementare l’assistenza ai minori stranieri non accompagnati sul territorio nazionale, prendeva il via la prima missione di Unicef e Intersos sulle navi della Guardia Costiera impegnate nel salvataggio dei migranti e rifugiati nel mare Mediterraneo. A partire da quella prima operazione, operatori specializzati e mediatori culturali Intersos e Unicef sono costantemente impegnati in attività di informazione e assistenza ...

Avete mai visto Antonello Venditti senza ocChiali? Eccolo al mare : e che fisico : È uno dei cantautori più amati di sempre: ai suoi concerti si possono incontrare tutte le generazioni e il tempo sembra davvero essersi fermato per lui, per la sua voce, per le sue emozioni. L’età è solo un numero per Antonello Venditti. A 69 anni il cantante romano continua a girare in lungo e in largo l’Italia con i suoi concerti, che radunano fan di ogni generazione. Del resto le canzoni di Venditti sono intramontabili, sempre attuali ...

Olly Esse - la dj denuncia Air India : “Sono stata sChiaffeggiata e insultata in aeroporto : non ho mai visto nulla di simile” : Impazza sui media Indiani il botta e risposta a distanza tra Olly Esse, dj e performer italiana, star della musica elettronica, e la compagnia Air India. L’artista, dopo aver inviato un reclamo formale, ha denunciato pubblicamente la compagnia, sia sul suo profilo Facebook, che con interviste, per l’aggressione subita all’aeroporto internazionale di Hyderabd il 19 agosto. Secondo il suo racconto, il 19 agosto, mentre cercava di avere ...

Travolta dal torrente in piena - Chiara respira da sola e ha visto la sorella : È sveglia, respira autonomamente e continua a migliorare la bambina ricoverata al Policlinico Gemelli di Roma dopo essere stata Travolta dalla piena del torrente Raganello in Calabria. Oggi ha potuto ...

SChianto sulla A9 - coinvolto Fabio Galesi : "Ho visto la morte a 3 centimetri" : Il consigliere e presidente del Municipio 8 di Milano Fabio Galesi è rimasto coinvolto in un incidente sull'A9, tra Origgio...

Atlantia lo aveva previsto : "RisChio nazionalizzazione" : Quello sulla volubilità cui è soggetta un'attività, la gestione delle autostrade, esposta ai venti della politica: 'Non si può altresì escludere che cambiamenti nella linea politica del governo ...

Il campo magnetico terrestre si sta invertendo più rapidamente del previsto : ecco perché è un risChio per il nostro sistema di vita : “Uno studio recente sul processo di inversione del campo magnetico terrestre ha rilevato che negli ultimi due secoli si è verificato un rapido spostamento. Questa accelerazione in futuro aumenterebbe la nostra esposizione alle radiazioni solari causando danni per trilioni di dollari in energia e sistemi di comunicazione“: lo riporta Global Science, dell’Agenzia Spaziale Italiana. Ad ipotizzarlo un gruppo di ricerca ...

Chi l’ha visto? quando inizia : svelata la data del ritorno in tv di Federica Sciarelli : Chi l’ha visto? quando inizia? L’ultima puntata speciale dell’amatissimo programma di informazione di Rai 3 è andata in onda solo lo scorso 25 luglio, ma a quanto pare le ferie per lo staff della trasmissione dureranno molto poco. Già dalla prima metà di settembre 2018, infatti, Chi l’ha visto? tornerà ad andare in onda sia in prima serata che con l’appuntamento quotidiano. Ecco le date. Chi l’ha visto? quando ...