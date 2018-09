Chi è Fenati | il «cinghialotto» cacciato dal team Le scuse | «Non sono stato uomo»|video

Fenati : 'Chiedo scusa a tutti - non sono stato un uomo' : È uscita un'immagine di me e dello sport tutto, orribile. Io non sono così, chi mi conosce bene lo sa! Nella mia carriera, sono sempre stato un pilota corretto. L'anno scorso sono stato uno dei ...

Moto2 – Fenati risChia grosso - futuro in bilico : le parole del presidente MV Agusta : Giovanni Castiglioni, presidente MV Agusta, non ha intenzione di accogliere Fenati nella prossima stagione: la situazione si fa critica per il 22enne di Ascoli Piceno Romano Fenati è stato autore di un gesto imperdonabile, ieri pomeriggio, sulla pista di Misano, durante la gara di Moto2 del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Il 22enne di Ascoli Piceno ha tirato la leva del freno del suo avversario Stefano Manzi, mettendo in ...

Moto2 – Fenati tira il freno a Manzi e non Chiede scusa - il pilota cerca un alibi : “lui ha tentato di buttarmi fuori pista” : Romano Fenati preme il freno di Stefano Manzi e viene bandito dalla Moto2 per due gare: la ‘giustificazione’ del pilota di Ascoli Piceno dopo il suo grave gesto Un gesto di Romano Fenati durante la gara di Moto2 ha lasciato sbigottiti proprio tutti. A Misano, durante il tredicesimo appuntamento di stagione della classe 250, il pilota italiano ha premuto la leva del freno a Stefano Manzi mentre i due correvano a 200 km/h. Il ...

Moto 2 - follia di Fenati a Misano : afferra il freno di Manzi a 250 Chilometri all'ora : Correre in Moto, di certo, non è uno sport per ragazzini con i piloti che si sfidano a oltre 250 chilometri all'ora. Quello che è successo in Moto2, però, ha purtroppo dell'assurdo dato che Romano Fenati si è reso protagonista di un bruttissimo gesto, pericoloso e antisportivo, che ha costretto la direzione gara a sventolargli in faccia la bandiera nera. Il centauro di Ascoli, infatti, dopo una serie di battibecchi in gara con Stefano Manzi, ha ...