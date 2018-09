Chi corre di più tra Amazon e Alibaba?

Alcol in gravidanza : La sindrome feto alcolica e i disturbi correlati possono essere scambiati per una malattia psiChiatrica : Il 9 settembre, giornata scelta per celebrare in tutto il mondo il FASD Awareness Day (#FASDay2018), hanno preso il via ufficialmente le attivita` dell'Associazione Italiana Disordini da Esposizione Fetale ad Alcol e/o Droghe, A.I.D.E.F.A.D. - APS che si occupa di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle disabilita` e i problemi derivanti dall’uso di bevande Alcoliche durante la gravidanza (FASD), sostenere la ricerca e fornire supporto a chi e` ...

Cambio in giunta - Chiara Tiracorrendo subentra a Fiorella Santi : Il sindaco di Castel Viscardo Daniele Longaroni ha nominato assessore Chiara Tiracorrendo in sostituzione di Fiorella Santi, che si è recentemente dimessa dall'incarico di assessore esterno per motivi ...

FEDEZ - J-AX E ROVAZZI - ROTTURA A CAUSA DI ChiARA FERRAGNI? / Corre il gossip : dal web nessuna smentita! : FEDEZ, J-AX e ROVAZZI, la ROTTURA è stata CAUSAta da CHIARA FERRAGNI? "Lo ha allontanato dai suoi amici": lo scoop arriva dal settimanale Spy....(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 22:00:00 GMT)

Malpensa - 22enne riChiedente asilo corre sulla pista - bloccato un volo in partenza : Il giovane si era introdotto nell'aeroporto dall'area cargo: in precedenza aveva tentato di forzare i controlli al check in dei voli sensibili dello scalo

X-FACTOR 2018/ Diretta : Alex Cliff - Chi è il concorrente in maschera? (Audizioni prima puntata - 6 settembre) : X Factor 2018, ecco le anticipazioni della prima puntata del 6 settembre dedicata alle audizioni: Asia Argento assente dai Live, tutte le novità della 12esima edizione.(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 21:40:00 GMT)

Enac riChiama Ryanair - sui bagagli serve correttezza : Ryanair torna ancora una volta all'attenzione di Antitrust e Enac, che in passato in diverse occasioni hanno 'tirato le orecchie' alla compagnia low cost per pratiche commerciali scorrette o ...

Martina : “Il governo è allo sbando - l’Italia corre risChi enormi in campo economico” : Il segretario del Pd, Maurizio Martina, attacca il governo e si dice preoccupato per le intenzioni dell'esecutivo in vista della manovra economica, parlando del rischio di una "deriva sudamericana": "Questo esecutivo non ha una politica economica coerente. Il governo è allo sbando e l’Italia rischia l’osso del collo".Continua a leggere

“C’è lei”. Grande Fratello Vip 3 - ufficializzata la prima concorrente : Chi è : Mancano solo venti giorni dal debutto della terza edizione del ”Grande Fratello Vip” e le anticipazioni non mancano. Per il momento le notizie ufficiali sono davvero poche anche se, i rumor, sembrano aver rivelato i nomi di ben dodici dei concorrenti che dovrebbero far parte di questa edizione. Al timone ci sarà ancora Ilary Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini. Secondo le voci ci saranno il comico Maurizio ...

Gf Vip - una riccia (misteriosa) tra i concorrenti : Chi è? : Sul profilo Instagram del Grande Fratello Vip compare la foto di una ragazza riccia e formosa, ma il viso è coperto. Ecco...

Ryanair - l'Enac riChiama a correttezza : 17.45 l'Enac scrive alla compagnia Ryanair "per chiedere chiarimenti e per richiamare il vettore ad applicare in modo corretto le condizioni di trasporto", in merito alla nuova politica del vettore aereo sui supplementi applicati ai bagagli. E' quanto apprende l'Ansa da fonti dell'Ente nazionale per l'aviazione civile.