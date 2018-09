Che fine ha fatto? – Obafemi Martins | il sogno “Mondiale” svanito a causa di un infortunio ...

Barcellona - la classe 1987 di Messi e Piqué : Che fine hanno fatto gli altri? : Riconosciuta come una delle migliori formazioni U-15 di sempre, il Barcellona dei talenti nati nel 1987 schierava futuri campioni come Messi e Piqué oltre a Fàbregas. Una carriera meno fortunata per ...

Beppe Fiorello e la fiction su Riace sospesa dalla Rai : “E’ la terza volta Che mi succede - rischio censura”. L’azienda : “Aspettiamo la fine dell’inchiesta” : Doveva andare in onda nel febbraio scorso ma invece la fiction Tutto il mondo è paese, ispirata al modello di accoglienza e integrazione della cittadina di Riace e al suo sindaco Mimmo Lucano, è rimasta bloccata negli archivi di viale Mazzini. Una situazione che Beppe Fiorello ha voluto denunciare su Twitter, ricordando le continue ingerenze della politica sulla programmazione della tv pubblica: “Non è la prima volta che una mia #fiction ...

ArCheologia : restauro dell’affresco della Villa Romana di Settefinestre [FOTO] : Il restauro dell’affresco della Villa Romana di Settefinestre è stato realizzato nell’ambito del progetto FAI “Puntiamo i Riflettori”, avviato già da qualche anno, in collaborazione con il Comune di Orbetello e la Soprintendenza Archeologia della Toscana. L’affresco è stato recentemente restaurato dalle restauratrici Eugenie Knight, Gabriella Gaggi e Lidia Rissotto nella ex Polveriera Guzman messa a disposizione dal Sindaco di Orbetello. Sponsor ...

AmiChevole : Cremonese-Fanfulla 3-0 - fine primo tempo - : CREMONA - Dopo i primi 45 minuti la Cremonese conduce 3-0 sul Fanfulla in virtù delle reti di Arini, Boultam e Perrulli. L'Amichevole si sta giocando al campo Soldi, un'occasione per vedere all'opera ...

F1 - Che fine fanno le macchine del passato - i motori - i telai ed i pezzi di ricambio? : Vi siete mai chiesti che fine fanno i pezzi e i vari componenti delle monoposto di Formula Uno? Non vi siete mai domandati come venissero utilizzati determinati materiali dopo che avevano svolto il loro compito in pista? Una curiosità molto interessante e che sicuramente stuzzica i grandi appassionati delle quattro ruote che vogliono guardare ben al di là di quello che vediamo sui circuiti dove le vetture sfrecciano a oltre 300 km/h. Il destino ...

Giuseppe Conte - la fine politica : 'Perché non sei più credibile'. Clamoroso : chi lo fa a pezzi : Dal premier Giuseppe Conte una 'rovinosa caduta di stile', cui si aggiunge una 'precipitosa e goffa retromarcia'. La vicenda del concorso da professore di Diritto privato alla Sapienza di Roma fa ...

Nuovo sciopero Ryanair a fine settembre - aerei fermi anChe in Italia - : Mobilitazione annunciata per fine mese. Agitazioni in Germania, Irlanda, Olanda, Belgio, Portogallo e Spagna. Nel nostro Paese incroceranno le braccia anche i piloti. I sindacati indicono referendum ...

Ddl anticorruzione - Bonafede : “Riforma prescrizione entro fine anno. Mai detto Che fosse in questo provvedimento” : Sulla prescrizione, rimane l’idea di una sua “interruzione al momento della condanna in primo grado”, e una riforma in tal senso dovrebbe essere presentata “entro la fine dell’anno”. Così il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Bonafede ha sottolineato che “nel contratto di governo c’è l’indicazione molto chiara sulla prescrizione, che è una riforma necessario ed ...

Che fine faranno i 400 militari italiani che sono a Misurata - in Libia? : E ora cosa accadrà ai 400 di Misurata? Ora che i Misuratini hanno cambiato casacca e deciso di aprire al nemico di ieri e possibile alleato dell'oggi: il generale Khalifa Haftar. Invece di vaneggiare su una improbabile, e più volte smentita, task force italiana nel far west libico, sarebbe il caso di porsi un problema serio, concreto e del presente: quello, per l'appunto, dei 400 militari italiani che in Libia ci stanno davvero, e ...

House of Cards - Che fine ha fatto Underwood : nel trailer l’anticipazione della stagione senza Kevin Spacey : Netflix ha rilasciato il teaser trailer della sesta e ultima stagione di House of Cards, quella senza Kevin Spacey – escluso dalla serie dopo le accuse di molestie e le conseguenti vicende giudiziarie – nel ruolo del protagonista, Frank Underwood. “Quando verrò seppellita, non sarà nel giardino di casa. E quelli che verranno a darmi omaggio, si metteranno in fila” dice la moglie, Claire. Poi la rivelazione sulla sorta del ...

Lady Diana - le parole di Carlo Che segnarono la fine del matrimonio : Il Principe Carlo decretò la fine del suo matrimonio con Diana con una manciata di parole pronunciate dopo la nascita di Harry: “Oddio, un altro maschio”. Questo è quanto afferma Andrew Morton nella biografia Diana: Her True Story e coincide perfettamente con quanto rivelò la Principessa triste nella famosa intervista del 1991. In quell’occasione lei raccontò di un riavvicinamento col marito prima della nascita del ...

I morti in Yemen sono stati causati anche da bombe "made in Italy". Che fine ha fatto la promessa di M5S? : Agosto è stato il mese più sanguinoso dall'inizio dell'anno in Yemen. Una carneficina che si palesando come conseguenza diretta sia del disprezzo spregiudicato delle parti in conflitto nei confronti della vita dei civili, che dell'incapacità delle potenze che le appoggiano, di trovare vie di uscita politiche efficaci verso la pace.È la denuncia diffusa da Oxfam, in vista dei colloqui di pace in programma questa ...

Ecco il momento preciso Che portò alla fine del matrimonio di Lady D con il principe Carlo : La crisi del matrimonio di Lady D e il principe Carlo ha avuto diverse cause. Una di queste - che lasciò la principessa totalmente "devastata" - accadde dopo la nascita di Harry. È quanto afferma lo scrittore Andrew Morton nella biografia "Diana: Her True Story". Stando a quanto riportato, non appena Carlo scoprì il sesso del secondogenito ne fu estremamente deluso: "Oh mio Dio, è un maschio", avrebbe detto quasi con ...

Belen Rodriguez - la bomba di fine estate su Andrea Iannone : 'Dopo la crisi - quelli Che le vogliono bene...' : La bomba su Belen Rodriguez arriva a fine estate. Secondo Novella2000 , 'chi le vuole bene' riferisce che la showgirl argentina sia in dolce attesa. Dopo Santiago, il figlio avuto da Stefano De ...