Che cos' è la ' cherofobia' | quella paura di essere felici cantata da una 16enne a X Factor

Cosa prevede la proposta di legge della Lega sull'affido dei figli Che cancella l'assegno di mantenimento in caso di divorzio : l'assegno coniugale non si tocca, ma viene cancellato quello di mantenimento e si introduce la figura del mediatore familiare in caso di separazione con minori. La contribuzione per i bisogni del minore rimane caposaldo e sarà proporzionale alle capacità economiche dei due genitori che però pagheranno direttamente le spese dei figli. Inoltre, non sarà toccata la normativa antiviolenza. Sono questi i principali ...

“Denunciato”. Brad Pitt nei guai : ecco Che cosa è successo : Quando si dice ‘periodo nero’. Non devono essere giorni facili per Brad Pitt. Non solo il divorzio da Angelina Jolie sta prendendo una brutta piega, ora arrivano nuovi guai per l’attore e sex symbol. Andiamo con ordine. Due anni fa diventava ufficiale la separazione di una delle coppie più amate e invidiate di Hollywood, dopo tre figli naturali e tre adottati da Angie e poi successivamente anche da Brad e ora, nonostante ...

Salvini : ‘Andai da Trump perché dicevano fosse evasore e pervertito’. Mentana sCherza : ‘Non avevi bisogno di andare così lontano’ : “perché hai sentito il bisogno di andare da Trump?” ha chiesto il direttore del Tg LA7, Enrico Mentana, al ministro dell’Interno, Matteo Salvini, durante un’intervista nella sede della Fondazione Don Gino Rigoldi a Milano. “Ero curioso: dicevano tutti fosse un pervertito, evasore fiscale, omofobo, islamofobo” ha iniziato a rispondere il leader della Lega, quando Mentana lo ha interrotto: “Non avevi ...

Le missioni secondarie di Cyberpunk 2077? "Qualcosa Che i giocatori non hanno mai visto prima" : Cyberpunk 2077 raccoglierà l'eredità di The Witcher 3, caricandosi sulle spalle una mole di aspettative poiché il pubblico ha imparato a conoscere il "modus operandi" di CD Projekt RED, in grado di confezionare veri e propri capolavori videoludici.Gaming Bolt riporta oggi un'intervista che Patrick Mills, quest designer del gioco, ha concesso al portale Metro, nel quale parla specificatamente delle missioni secondarie del nuovo titolo dello ...

Emergenza polmonite a Brescia - Che cos’è la legionella e come ci si protegge : Sono arrivati a 138 gli accessi al pronto soccorso per polmonite nella Bassa Bresciana Orientale. I più colpiti sono cinque Comuni: Montichiari, Calvisano, Carpenedolo, Remedello e Acquafredda. Ma sedici casi sono stati registrati fuori dalla provincia di Brescia: ad Asola, Castiglione Delle Stiviere, Canneto, Casalmoro, Guidizzolo, Porto Mantovano, Drizzona, Casalmaggiore e Ostiano. La polmonite è causata soprattutto dalle infezioni ...

Qualificazioni FIBA World Cup 2019 – Coach SacChetti sprona l’Italia : “noi sotto pressione - ma è così Che si diventa grandi” : Meo Sacchetti sprona la sua Italia in vista della prima gara del Gruppo J di Qualificazioni a FIBA World Cup 2019: gli azzurri carichi per l’incontro con la Polonia Si è svolta presso la Piazza coperta della Sala Borsa di Piazza Nettuno a Bologna la conferenza di presentazione di Italia – Polonia, prima gara del Gruppo J delle Qualificazioni a FIBA World Cup 2019. Ad aprire la conferenza nella suggestiva sala che, nel secondo ...

Sette cose Che tutte le coppie felici hanno in comune : Nozze d’oro, o addirittura di diamante. Ebbene sì ci sono persone che festeggiano cinquanta anni (e oltre) di matrimonio. Così come, naturalmente, ci sono relazioni che deragliano inesorabilmente alla prima difficoltà incontrata. La domanda che sempre ci poniamo è: che differenza c’è tra la prima tipologia e la seconda? Perché se è vero che l’amore nel tempo si modifica, per restare insieme non bastano i sentimenti. Ma qual è la ricetta per una ...

Una cometa illumina la notte : mai così vicina da 70 anni (e sarà visibile anChe ad occhio nudo) : Non passava a salutare la Terra da così vicino da ben 70 anni: una cometa, la 21/P Giacobini-Zinner, illuminerà la notte del 10 settembre con la sua luce verde. Con un po' di fortuna, sarà visibile ad occhio nudo dalla Terra e dall'Italia, nello specifico. Bisognerà cercarla nella costellazione dell'Auriga, ovvero in una regione del cielo molto ricca di stelle. Ed è consigliabile munirsi di binocolo.Vale la ...

Uomini e Donne - Giorgio Manetti abbandona Maria De Filippi : lei lo smasChera - cosa va a fare : Era già stato anticipato dallo stesso Giorgio Manetti che per la prossima stagione di Uomini e Donne non sarebbe stato tra i cavalieri del Trono Over di Maria De Filippi. Il motivo di questa decisione ...

“Lo abbiamo beccato - ha mentito”. Bufera su Conte : arriva lo scoop Che lo inchioda. Cosa è successo al premier : Il premier Giuseppe Conte non si è ritirato dalla corsa per il posto di professore all’Università La Sapienza di Roma. È quanto scrive il sito ‘Politico.eu’, versione europea dell’omonimo sito giornalistico americano. ”Il primo ministro italiano Giuseppe Conte – si legge nel quotidiano on line- non ha ritirato la sua candidatura per una prestigiosa posizione universitaria, nonostante abbia promesso la ...

Vaiolo delle scimmie - cos'è? Il virus Che spaventa l'Europa/ Ultime notizie - ecco come si trasmette : A rischio contagio 50 persone in Gran Bretagna per il proliferare del Vaiolo delle scimmie. È stato lanciato l'allarme, la malattia proviene dall'Africa e rischia di creare problemi seri.(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 15:51:00 GMT)

MiChele è morto a 16 anni. “Ecco l’ultima cosa Che ha fatto”. Accanto al suo corpo… : Morire di congestione? Possibile, anche se molto raro. È quello che si pensa sia accaduto ad un ragazzo di appena 16 anni, deceduto nella sua abitazione intorno alle 23 di ieri. In effetti non si hanno ancora certezze sulle cause effettive del suo decesso, ma dalle prove rinvenute sul luogo della morte dai sanitari, si ipotizza che ci sia stato uno shock intestinale alla base di tutto. Siamo a Nicotera, in provincia di Vibo Valentia ed è ...

5 cose Che vi siete persi se non avete mai visto la serie Fringe : Debuttava negli Stati Uniti dieci anni fa, il 9 settembre 2008 Fringe, serie fantascientifica prodotta dal JJ Abrams di Lost e destinata a diventare un originale e coinvolgente cult. Progetto audace del canale in chiaro americano Fox, Fringe fu trasmessa per la prima volta in patria senza pubblicità e con una durata superiore alle media di 40 minuti tipica delle serie prodotte dai canali nazionali. Incentrata su fenomeni paranormali ...