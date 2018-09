Champions League | le squadre favorite dai pronostici

Fantacalcio e turnover - quali coppie della Roma prendere in vista della Champions League : Eusebio Di Francesco ha scelto tre formazioni titolari differenti nelle prime tre giornate di campionato . Chissà cosa ci riserverà il futuro dato che il 4-3-3 sembra non essere più un sistema '...

Focus Champions League – Tutto sul Cska Mosca : è l’alba di un nuovo ciclo targato “Italia”. Roma - occhio alla richiesta dei russi alla Uefa : Sono giorni di studio e di lavoro per Eusebio Di Francesco che sta approfittando di questa sosta per le nazionali per trovare il giusto abito alla sua Roma. I giallorossi, infatti, sono partiti ad handicap vincendo solo la prima sfida contro il Torino, visto che con Atalanta e Milan sono arrivati rispettivamente un pareggio e una sconfitta. L’ex tecnico del Sassuolo è pronto ad accantonare l’esperimento della difesa a 3 per tornare al ...

Focus Champions League – Squadra che sorprende non si cambia : pregi e difetti del “vecchio” Tottenham : Inter - prendi appunti : La sosta per le Nazionali è arrivata forse nel momento peggiore per l’Inter. I nerazzurri, infatti, contro il Bologna hanno riscattato un inizio di campionato non troppo convincente vincendo la gara del Dall’Ara per 3-0. La Squadra di Spalletti ha faticato e non poco a sbloccare il risultato ma rispetto alle prime uscite ha dimostrato più compattezza e la pazienza necessaria per passare in vantaggio. Al termine della sosta, comunque, si ...

Inter - Suning pronto all'esordio in Champions League della squadra nerazzurra : L'Inter in questa stagione tornera' a partecipare alla Champions League dopo quasi sette anni di assenza. Un risultato raggiunto dopo anni di sacrifici e anche alcuni fallimenti. Un risultato arrivato alla seconda stagione con a capo della societa' Suning. Il colosso di Nanchino si è insediato a capo dell'Inter a giugno 2016 e sin da subito il diktat è stato quello di riportare il club ai vertici del calcio mondiale. Un risultato non ancora ...

Focus Champions League – La bolgia del Mestalla - un super attacco e niente da perdere : Juve - ecco chi è il Valencia : In casa Juventus si lavora a ranghi ridotti per i molti giocatori impegnati in giro per il Mondo con le proprie nazionali. Tra coloro che sono rimasti a Torino, al centro sportivo della Continassa, spicca però Cristiano Ronaldo che ha declinato la chiamata del Portogallo per lavorare in vista dei prossimi impegni con la Juventus. CR7 va ancora caccia del suo primo gol con la maglia bianconera in partite ufficiali ma il desiderio di ...

Real Madrid - la 13Champions League diventa un film : il VIDEO del trailer : Un film che si apre con lo splendido panorama di Kiev, ripresa alle spalle della fontana della Madre Patria. Non è un docu-film sulla bellissima città dell'est, ma il racconto di un'impresa eroica, di ...

Calendario Champions League 2018-2019 : come vedere le partite dei gironi in tv. Gli orari e il palinsesto su Sky e RAI : Sky ha acquistato i diritti televisivi della Champions League per le prossime tre stagioni: tutte le partite della massima competizione continentale saranno trasmesse in diretta tv esclusiva sul network a pagamento di Murdoch ma c’è un’importante novità per tutti gli appassionati del grande calcio internazionale. La Rai, infatti, ha siglato un accordo con Sky che prevede la messa in onda, gratis e in chiaro, di una partita per ogni ...

