Cbs | a Moonves può costare oltre 200 mln lo scandalo sessuale

Molestie sessuali - presidente Cbs Les Moonves si dimette dopo accuse da parte di dieci donne : Les Moonves presidente e amministratore delegato della Cbs Corporation, uno degli uomini più potenti della tv americana ha rassegnato le sue dimissioni in seguito alla pubblicazione di nuove accuse di violenza sessuale e Molestie contro di lui. In una dichiarazione, il consiglio di amministrazione del gigante dei media americano ha detto che la partenza di Moonves ha “effetto immediato” e che lui e la Cbs avrebbero donato 20 milioni ...

Il CEO di Cbs - Les Moonves - si è dimesso dopo le nuove accuse di molestie sessuali nei suoi confronti : Les Moonves, uno dei manager più potenti nel settore dei media statunitensi, si è dimesso da CEO dell’emittente televisiva CBS, in seguito alle accuse di molestie sessuali nei suoi confronti. L’azienda aveva iniziato a indagare il comportamento di Moonves alcuni The post Il CEO di CBS, Les Moonves, si è dimesso dopo le nuove accuse di molestie sessuali nei suoi confronti appeared first on Il Post.

