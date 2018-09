Cattedra alla Sapienza - il premier Conte : 'Rinuncio al concorso' : 'Non ho mai pensato di ricavare una poltrona a vita da questo incarico, ecco perché mi sarebbe piaciuto partecipare a questo concorso come un semplice cittadino. Però io ho deciso: rinuncio a questo ...

Conte : "Non c'è conflitto di interessi ma rinuncio alla Cattedra" : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, con un video su Facebook torna sulla vicenda del concorso per la cattedra in dritto privato alla Sapienza di Roma. "Non ho mai pensato di ricavare una poltrona a vita da questo incarico, ecco perché mi sarebbe piaciuto partecipare a questo concorso come un semplice cittadino. Non c"è conflitto di interessi sul piano giuridico però ho deciso che rinuncio per ragioni di personale sensibilità". Il ...

Il premier Conte e la Cattedra alla Sapienza : "Ho deciso - rinuncio al concorso" : Il presidente del Consiglio chiude il caso: "Mi sarebbe piaciuto partecipare, non farò il premier a vita"

Conte candidato alla Sapienza : se vince la Cattedra sarà 'congelata'. Nyt : "Sta cercando un lavoro di riserva?" : "La notizia della scorsa settimana - prosegue il quotidiano - che il signor Conte sta continuando a perseguire un lavoro di emergenza, nonostante sia diventato primo ministro della quarta economia d'...

Conte resta candidato per la Cattedra alla Sapienza - esame solo rinviato - : Roma, 10 set., askanews, - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, non ha ritirato la presentazione della candidatura per la cattedra di diritto privato alla Università La Sapienza ma ha ...

Politico.eu : Conte resta candidato per Cattedra alla Sapienza : Roma, 10 set., askanews, - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, non ha ritirato la presentazione della candidatura per la cattedra di diritto privato alla Università La Sapienza ma ha ...

Ma Conte cosa ha deciso di fare con il concorso per la Cattedra alla Sapienza? : Giuseppe Conte sarebbe ancora in corsa per la cattedra di diritto privato all’Università Sapienza di Roma. Lo scrive Politico, smentendo le parole del presidente del Consiglio che aveva affermato di voler riconsiderare la sua candidatura, risalente a diversi mesi prima della sua nomina, visti i nuovi incarichi assunti. Una delle prove dell’esame, quella in lingua inglese, si sarebbe infatti dovuta svolgere nella giornata di ...

Conte non ha rinunciato alla Cattedra di Roma. "Ho chiesto di rinviare l'esame di inglese" : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, fa sapere che non ha rinunciato all'idea di diventare professore di diritto privato all'università La Sapienza di Roma. Ha solo rinviato l'esame di inglese, che avrebbe dovuto sostenere oggi. Il premier, dunque, ha solo chiesto lo spostamento della prova per impegni istituzionali. Il test d'inglese lo dovrà sostenere più avanti, con gli altri due candidati in lizza per la cattedra: Giovanni Perlingeri ...

Università - Conte ci ripensa : dopo le polemiche non correrà per una Cattedra alla Sapienza : Il premier doveva sostenere una delle prove per ottenere l'incarico universitario nella Capitale, anche se il suo ruolo pubblico glielo vieterebbe. dopo le Contestazioni, la decisione di ritirarsi

Conte : "Cattedra alla Sapienza? Non sosterrò colloquio" : "La mia nuova veste mi impone di riconsiderare la scelta. A rigore, da giurista, dico che non dovrebbero esserci conflitti di interesse. Ma impegni istituzionali mi impediscono di partecipare al ...

Cattedra alla Sapienza? Giuseppe Conte spiega tutto : Scoppiate le critiche ma il Premier Conte spiega tutto, domanda presentata tempo fà oggi non parteciperò Conte: “Cattedra? Nessun conflitto di interessi, ma non parteciperò” “Non potrò partecipare” all’esame orale lunedì alla Sapienza “per impegni istituzionali pregressi quindi valuterò con molta attenzione”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, commentando la notizia secondo cui ...

Conte ironizza sulla corsa per una Cattedra alla Sapienza : “Rinuncio all’esame di inglese. Certo - ho incontrato Trump…” : “Quando sono stato incaricato premier vivevo altra vita professionale di professore e avvocato. Ho dismesso queste attività collocandomi in aspettativa con l’università di Firenze e dismettendo i mandati da avvocato. All’inizio dell’anno non ricordo quando era stata avviata la procedura di trasferimento per prof ordinari: confesso che feci domanda pur essendo in un ateneo prestigioso come quello fiorentino. Ma è chiaro ora che questa ...

Università - Conte in corsa per una Cattedra in diritto privato alla Sapienza ma si ritira dopo le polemiche : Il 10 settembre il premier Giuseppe Conte avrebbe dovuto sostenere un esame per ottenere la cattedra universitaria in diritto privato alla Sapienza di Roma. A rivelarlo il sito "Politico.eu" che ...

Conte : cattedrà alla Sapienza? Non farò l'esame : "Quando sono stato incaricato premier vivevo un'altra vita professionale. Dismesso l'attività di professore a Firenze e i mandati da avvocato, all'inizio dell'anno è stata avviata una procedura di trasferimento alla Sapienza di Roma e confesso che feci domanda, nonostante mi trovavo in una sede prestigiosa come l'ateneo di Firenze, perché risiedevo a Roma e avevo un bambino piccolo. Questo ...