Caso Williams | nel tennis continuano le polemiche Djokovic | Non c' è

US Open - il racconto del Caso Serena Williams : il coaching - il 2° warning - il game di penalità e le accuse di sessismo : Serena Williams furibonda dopo la finale degli US Open, la tennista americana ha accusato l’arbitro d’essere un ladro Il finale che non ti aspetti nella finale femminile degli US Open. Naomi Osaka è la nuova regina di New York, prima giapponese nella storia a trionfare in un Major, realizza il suo sogno di sfidare e battere Serena Williams nella finale dello Slam statunitense ma forse non si aspettava di farlo così come è ...