Casi di polmonite nel Bresciano | esperto | “Legionella ‘in ballo’ | non si contrae bevendo

Casi di polmonite nel Bresciano - assessore : “Valutiamo anche analisi sull’aria” : In merito ai Casi di polmonite registrati in questi giorni nel Bresciano (138 accessi al pronto soccorso), “stiamo facendo tutto ciò che si può fare. Sia con l’investigazione sui campionamenti fatti per capire se il vettore sia l’acqua, sia interrogando i pazienti per capire se c’è un elemento che li accomuna e individuare la sorgente, ma lavoriamo anche in altre direzioni. anche sull’aria stiamo iniziando a pensare ...

Polmonite nel Bresciano : i Casi salgono a 138 - è caccia al batterio : In aumento i casi di Polmonite nel Bresciano: ieri sono saliti a 138, 17 in più rispetto a sabato. Ben 124 pazienti sono stati ricoverati negli ospedali di Montichiari, Manerbio, Desenzano, Gavardo, Asola e Castiglione delle Stiviere e Mantova. L’Ats sta cercando è alla ricerca di un batterio nell’acqua. L'articolo Polmonite nel Bresciano: i casi salgono a 138, è caccia al batterio sembra essere il primo su Meteo Web.

Polmonite nel bresciano : accertati più di 150 Casi - presente forse un batterio nell'acqua : Negli ultimi giorni al pronto soccorso si sono presentate più di 120 persone con gli stessi identici sintomi: la diagnosi è Polmonite. I pazienti contagiati si concentrano per lo più tra la Bassa Bresciana e alcuni paesi che confinano con l’Alto Mantovano. L'ospedale di Montichiari è al momento il più affollato. Le persone che hanno effettuato un controllo per sospetta Polmonite sono aumentate dall'1 a all'80% in pochi giorni. Livello di ...

Casi di polmonite a Brescia - assessore Gallera : “Stiamo facendo verifiche nell’acquedotto” : “Abbiamo coinvolto i tre gestori dei diversi acquedotti e stiamo chiaramente facendo verifiche nell’acquedotto, campionamenti di acqua prelevata nelle abitazioni di molte delle persone che sono state coinvolte“: lo ha dichiarato al Tgr l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, in merito ai Casi di polmonite nell’area della provincia di Brescia. In corso accertamenti su due decessi (un 85enne di ...

Lombardia - 150 Casi di polmonite : l'acqua torna a far paura per la legionella : La grande paura dell'acqua era cominciata lo scorso luglio a Bresso, comune alle porte di Milano, dove ci sono stati cinque casi di morti per legionella. Tra la popolazione c'era persino timore di lavarsi, anche se poi gli impianti idrici domestici sono stati scagionati dagli esperti, per andare alla ricerca del batterio killer in torri di raffreddamento di impianti di condizionamento industriali. Ora la paura sta affliggendo dallo scorso 2 ...

È allarme polmonite : i Casi salgono a 150. "Attenti all'acqua dei rubinetti" : È allarme polmonite nella Bassa Bresciana: 121 persone sono corse in ospedale con gli stessi sintomi e la stessa diagnosi.I 121 pazienti sono tutti concentrati nella Bassa Bresciana e in alcuni paesi al confine con l"alto Mantovano, sparsi tra i comuni di Calvisano, Carpenedolo, Montichiari, Acquafredda, Desenzano e Gavardo. Si pensa a un'epidemia e il contagio è inspiegabile. Medici e tecnici stanno cercando di capire se ci sia una correlazione ...

Epidemia di polmonite nel Bresciano - oltre 150 Casi : Disposta l'analisi degli acquedotti, accertamenti su due morti sospette. I consigli alla popolazione - Sono stati disposti accertamenti su due morti sospette per valutare se siano collegate ai casi di ...