Casa Bianca | da Kim lettera per secondo incontro

'Macchina verità per talpa Casa Bianca' : "Penso che se uno ha il nullaosta di sicurezza alla Casa Bianca, sarebbe accettabile usare la macchina della verità e chiedere alle persone se stanno parlando con i media contro la politica della ...

'Macchina verità per talpa Casa Bianca' : "Penso che se uno ha il nullaosta di sicurezza alla Casa Bianca, sarebbe accettabile usare la macchina della verità e chiedere alle persone se stanno parlando con i media contro la politica della ...

Trump - bufera su Casa Bianca : chi è la talpa?/ Ultime notizie - attacco al NYT : “riveli il nome del codardo” : Caccia all'anonimo del New York Times: chi sarà? Ultime notizie, il presidente Donald Trump è furioso "Uno scandalo, ma vinceremo". Tornado alla Casa Bianca(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 11:30:00 GMT)

Usa - Trump : alla Casa Bianca va tutto bene - sto vincendo : Un suo impeachment per mano dei democratici trasformerebbe gli Stati uniti "in un Paese del terzo mondo" ha aggiunto. Trump ha attaccato i media, che ignorerebbero i suoi successi e alimenterebbero ...

Furia e sospetti alla Casa Bianca - Trump alle ricerca della 'talpa' - : Un Presidente furioso, un clima di intrighi e sospetti che arriva fin dentro allo Studio ovale: cosa è accaduto e cosa potrà accadere alla Casa Bianca dopo queste ultime 48 ore di fuoco.

La caccia alla talpa della Casa Bianca : Milano. Incontri cancellati, porte chiuse, telefonate ai giornalisti: piantatela con i pettegolezzi, la talpa la troviamo noi, non rendeteci la vita impossibile, già qui è tutto difficile. L’autore dell’editoriale anonimo uscito sul New York Times è il ricercato numero uno dentro la Casa Bianca: dev

TRUMP - CACCIA ALL'ANONIMO DEL NEW YORK TIMES : CHI È LA TALPA?/ Ultime notizie : "Non controlla più Casa Bianca" : CACCIA ALL'ANONIMO del New YORK TIMES: chi sarà? Ultime notizie, il presidente Donald TRUMP è furioso "Uno scandalo, ma vinceremo". Tornado alla Casa Bianca(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 16:30:00 GMT)

Casa Bianca prepara una nuova strategia per combattere il terrorismo - : I nostri nemici non rispettano i confini e non sono limitati dalla geografia, le minacce odierne esistono in un mondo senza confini. Dobbiamo agire allo stesso modo", ha sottolineato la Nielsen.

Kim Kardashian torna alla Casa Bianca per liberare un altro condannato : La battaglia di Kim ha coinvolto anche il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, con il quale ha avuto un incontro nella Casa Bianca che ha fatto parlare i giornali di tutto il mondo. Dopo l'...

Caccia all’anonimo del NY Times che fa tremare la Casa Bianca - Trump : «Codardo» ‘Ammazziamo Assad’ : le frasi : L'autore misterioso si definisce «parte di una resistenza interna» all'amministrazione. Alcuni fanno il nome di vice presidente Pence abituato ad usare la parola « lodestar», stella polare, che ricorre nella lettera non firmata. Ma potrebbe essere un depistaggio

Se Trump alla Casa Bianca è «colpa» di Gwen Stefani : Se Trump alla Casa Bianca è «colpa» di Gwen Stefani. L’affermazione è di Michael Moore, non nuovo alle dichiarazioni eclatanti, soprattutto con un film in uscita proprio con Donald Trump come tema (si chiama Fahrenheit 11/9, con la data al contrario rispetto al film che parlava di Bush e dell’attacco dell’11 settembre). La storia però è divertente e qualche angolo di verità potrebbe ...

Un funzionario della Casa Bianca scrive un editoriale anonimo sul New York Times : "Faccio parte della resistenza" : Volano gli stracci alla Casa Bianca, e spunta persino una "gola profonda" (o corvo che dir si voglia) che, presa carta e penna, scrive un editoriale (ovviamente anonimo) per il New York Times, spargendo veleno a piene mani contro Donald Trump e la sua squadra. L"autore dell'articolo dichiara di essere un alto funzionario dell"amministrazione, membro della resistenza contro il presidente. "Il dilemma che (Trump) non coglie pienamente è che molti ...

Bob Woodward : "Fear" - il libro su Trump alla Casa Bianca/ Ultime notizie : le anticipazioni sul Russiagate : Bob Woodward, il suo libro scuote la Casa Bianca "Trump un idiota". Ultime notizie, il tycoon replica al noto giornalista vincitore di due Pulitzer: “E’ solo una frode"(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 17:00:00 GMT)

BOB WOODWARD CONTRO TRUMP : IL LIBRO SULLA Casa BIANCA/ Ultime notizie : aneddoti e staff sovversivo : Bob WOODWARD, il suo LIBRO scuote la CASA BIANCA "TRUMP un idiota". Ultime notizie, il tycoon replica al noto giornalista vincitore di due Pulitzer: “E’ solo una frode"(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 15:31:00 GMT)