Carolyn Smith continua a combattere contro il cancro | “Mi vedo più bella”

Carolyn Smith - il tumore e la chemioterapia : «Ora mi vedo più bella e voglio un programma tutto mio» : Non solo Ballando con le Stelle : Carolyn Smith continua a lottare e a sognare con la danza, nonostante gli effetti della malattia e delle cure. Una battaglia contro il cancro, combattuta con forza e ...

Carolyn Smith continua la chemio : ‘Mi vedo più bella’ : Non molla e non perde mai il sorriso, come ci fa sapere sempre sui suoi social Carolyn Smith. La battaglia contro il cancro, che purtroppo è tornato a bussare alla sua porta, va avanti ma il volto di Ballando con le stelle non ha intenzione di demordere. Intervistata da Gente nel numero in edicola, Carolyn aggiorna i fan sulle sue condizioni di salute: Mi vedo meglio, più bella. Sto proseguendo con le sedute di chemioterapia, non mollo, anche se ...

Carolyn Smith e la lotta contro il tumore : “Non mollo” : Carolyn Smith: la lotta contro il cancro al seno prosegue Da circa tre anni Carolyn Smith, ballerina, coreografa e presidente di giuria di Ballando con le stelle, lotta contro un tumore al seno che lei chiama “l’intruso”. Il peggio sembrava essere passato e il cancro sconfitto ma a fine febbraio Carolyn Smith ha avuto una recidiva. La famosa danzatrice anche stavolta non si è persa d’animo e ha ricominciato le cure. La ...

Carolyn Smith ecco il video dopo l’operazione : Carolyn Smith è una donna coraggiosa. dopo l’inconveniente del macchinario rotto, ieri è stata sottoposta all’intervento per combattere il cancro e stamattina ha voluto salutare i suoi sostenitori con un video su “Instagram”. «Tutto è andato bene – spiega la Smith un po’ di stanchezza ma sono ancora qua». In pochi minuti è boom di visualizzazioni. In tanti postano un messaggio d’affetto alla danzatrice. Anche Simona ...

Carolyn Smith mostra i segni dell’intervento sul viso : “Tanta stanchezza” : E’ andato per il meglio l’intervento chirurgico a cui Carolyn Smith si è sottoposta ieri dopo l’imprevisto che ha reso necessario lo

Carolyn Smith in ospedale : «In attesa dell'operazione». Poi però torna a casa : «Tutto rinviato - la macchina si è rotta» : Carolyn Smith è una vera leonessa. Il giudice di Ballando con le Stelle ha appena postato su Instagram una foto che la vede ritratta in ospedale, in attesa dell'intervento. L'artista...

