Caro Di Maio | il governo non deve dirci come passare la domenica

(Di lunedì 10 settembre 2018) Luigi Di, ormai lo abbiamo capito, è un soluzionista. Uno, cioè, che porta consensi al proprio operato e al Movimento 5 Stelle ricorrendo all’ipersemplificazionestile di comunicazione politica ed evidentemente ancheapproccio alla (nostra) vita. Salvo poi infilarsi in labirinti (apparentemente) senza uscita, fatti di contraddizioni col passato e probabili pasticci sul futuro, dai quali sbuca semplicemente passando ad altro. L’impeachment per Sergio Mattarella è stato, da questo punto di vista, il punto più alto del soluzionismo dimaiesco. Egli non vede la complessità intorno a sé ma solo una società di corrotti e sfruttatori o, nella migliore delle ipotesi, di ebeti che non ci aveva pensato prima. E invece c’è lui a pensarci, il super ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico all’angolo per il tradimento sull’Ilva e su una quantità di altri fronti, schiacciato dal ...