Carburanti - Il governo annuncia il taglio delle accise

quattroruote

: Accise Carburanti: rincaro della benzina, ma ci saranno tagli dal Governo? - infoiteconomia : Accise Carburanti: rincaro della benzina, ma ci saranno tagli dal Governo? - leitenTwitt : @FrancesFranzy Non sai.... riforma delle tasse (iniqua: riacossione al 90%), riforma del sistema salute in cantiere… - Antonio60193051 : @matteosalvinimi Presto Salvini toglierà le accise più lontane nel tempo che porteranno ad un abbassamento del cost… -

(Di lunedì 10 settembre 2018) Lelenco è lungo e la promessa impegnativa: Intendiamo inoltre eliminare le componenti anacronistichesulla benzina, come si legge sul cosiddetto Contratto per ildel cambiamento firmato a maggio dal capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio e il segretario della Lega, Matteo Salvini. La promessa è tornata dattualità ieri, quando il sottosegretario alleconomia, il leghista Massimo Bitonci, in unintervista al Messaggero, ha ribadito il concetto in vista del ddl bilancio, che lesecutivo sta scrivendo proprio in queste settimane: Cancelleremo lepiù datate.Quali sono più datate. Ma che vuol dire datate? Difficile dirlo. Certamente laumento di 1,90 lirepoca per finanziare la guerra dEtiopia del 1935-1936. Ma dovrebbero essere considerati tali tutti gli aumenti varati da più di 50 anni. Se così fosse ildovrebbe aggiungere anche gli ...