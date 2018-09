Carabinieri al concerto di SferaEbbasta | paura tra il pubblico | un ragazzo in ospedale

Blastingnews

(Di lunedì 10 settembre 2018) La procura di Torino ha avviato delle indagini relativamente agli spiacevoli avvenimenti verificatisi la sera dell'8 settembre 2018 al 'Wake Up' di Mondovì, nelle vicinanze di Cuneo, durante ildi Sfera Ebbasta. Attorno alla mezzanotte l'esibizione del Trap King di Cinisello Balsamo è stata bruscamente interrotta a causa dei malori accusati da alcuni spettatori, per la maggior parte giovanissimi, che hanno iniziato a lamentare forti bruciori agli occhi e significative difficoltà respiratorie. Circostanza questa, purtroppo, sempre più frequente durante i concerti nel nord Italia, riconducibile all'utilizzo dell'ormai tristemente noto spray al peperoncino, che negli ultimi anni ha causato l'interruzione temporanea – e in alcuni casi la vera e propria sospensione – di svariati eventi pubblici....