Canottaggio | Mondiali 2018 | Italia in finale con entrambi gli equipaggi nel quattro di

LIVE Canottaggio - Mondiali 2018 in DIRETTA : si concludono le batterie - l’Italia cerca risposte dalle donne : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OASport dei Mondiali di Canottaggio di Plovdiv: in Bulgaria oggi ci sarà l’esordio del paraCanottaggio, mentre si proseguirà con le batterie ed inizieranno i ripescaggi. Saranno sei gli equipaggi azzurri impegnati, tre in specialità olimpiche, due in specialità non olimpiche ed uno in specialità non paralimpiche. OASport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Mondiali di Canottaggio. ...

Canottaggio - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di lunedì 10 settembre. Tutti gli azzurri in gara : Seconda giornata di gare ai Mondiali di Canottaggio di Plovdiv: in Bulgaria oggi ci sarà l’esordio del paraCanottaggio, mentre si proseguirà con le batterie ed inizieranno i ripescaggi. Saranno sei gli equipaggi azzurri impegnati, tre in specialità olimpiche, due in specialità non olimpiche ed uno in specialità non paralimpiche. Tutte le gare saranno trasmesse in streaming sul sito worldrowing.com, mentre OA Sport vi assicurerà la diretta ...

Mondiali di Canottaggio 2018 - buona la prima per 8 imbarcazioni italiane : Nella giornata di esordio dei Mondiali di canottaggio 2018 a Plovdiv 8 barche italiane si qualificano al turno successivo Nella prima giornata del mondiale di canottaggio a Plovdiv, riservata alle eliminatorie, la Nazionale azzurra guidata del direttore tecnico Francesco Cattaneo, ha fatto registrare un buon avvio superando il turno in 8 specialità: 5 in semifinale (quattro senza senior maschile, due senza senior femminile, doppio pesi ...

Canottaggio - Mondiali Plovdiv 2018 : avanti i doppi pesi leggeri ed il quattro senza maschile. Rimandati i quattro di coppia : Proseguono i Mondiali di Canottaggio a Plovdiv, in Bulgaria: nella sessione pomeridiana sono andate in scena le batterie di cinque specialità olimpiche. Discreto il bilancio azzurro, con tre imbarcazioni che passano il turno, due in semifinale ed una ai quarti, mentre due dovranno passare dai ripescaggi. Nel doppio pesi leggeri femminile Valentina Rodini e Federica Cesarini sono seconde nella prima batteria in 6’54″91 e vanno in ...

LIVE Canottaggio - Mondiali 2018 in DIRETTA : Martino Goretti e Clara Guerra subito in semifinale nel singolo pesi leggeri : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OASport dei Mondiali di Canottaggio di Plovdiv: in Bulgaria si inizia oggi, domenica 9 settembre, con le batterie di 11 specialità suddivise in due sessioni. Al mattino, a partire dalle ore 8.30 italiane spazio ai singoli pesi leggeri, si due senza senior, al doppio senior maschile ed al singolo senior maschile. Al pomeriggio dalle ore 14.00 sarà la volta dei doppi pesi leggeri, del quattro senza ...

Canottaggio - Mondiali 2018 : due senza senior in semifinale senza brillare. Non convince il doppio - bene i singoli leggeri non olimpici : Sono scattati i Mondiali di Canottaggio a Plovdiv, in Bulgaria: nella prima sessione mattutina sono andate in scena le batterie di sei specialità. Buono il bilancio azzurro, con cinque imbarcazioni che passano il turno, tre in semifinale e due ai quarti, mentre una sola dovrà passare dai ripescaggi. Nel due senza senior femminile (specialità olimpica) Alessandra Patelli e Sara Bertolasi chiudono terze nella seconda serie in 7’11″85 e ...

LIVE Canottaggio - Mondiali 2018 in DIRETTA : prime batterie - l’Italia si gioca subito 4 di coppia e doppio pesi leggeri : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OASport dei Mondiali di Canottaggio di Plovdiv: in Bulgaria si inizia oggi, domenica 9 settembre, con le batterie di 11 specialità suddivise in due sessioni. Al mattino, a partire dalle ore 8.30 italiane spazio ai singoli pesi leggeri, si due senza senior, al doppio senior maschile ed al singolo senior maschile. Al pomeriggio dalle ore 14.00 sarà la volta dei doppi pesi leggeri, del quattro senza ...

Canottaggio - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di domenica 9 settembre. Tutti gli azzurri in gara : Si alza il sipario sui Mondiali di Canottaggio di Plovdiv: in Bulgaria si inizia oggi, domenica 9 settembre, con le batterie di 11 specialità suddivise in due sessioni. Al mattino, a partire dalle ore 8.30 italiane spazio ai singoli pesi leggeri, si due senza senior, al doppio senior maschile ed al singolo senior maschile. Al pomeriggio dalle ore 14.00 sarà la volta dei doppi pesi leggeri, del quattro senza senior maschile, e dei quattro di ...

Campionati Mondiali Assoluti di Canottaggio - domani il via a Plovdiv : Italia presente in 24 specialità : Oggi pomeriggio, alle 18.30 (le 17.30 in Italia) è in programma la cerimonia di apertura della manifestazione domani, domenica 9 settembre, a partire dalle 9.30 ora locale (le 8.30 in Italia) prenderanno il via a Plovdiv (Bulgaria) i Campionati Mondiali Assoluti di canottaggio (senior, pesi leggeri, pararowing). Le gare si disputeranno sul bacino remiero del Maritza River a Plovdiv e andranno avanti fino a domenica 16 settembre. Il ...

Canottaggio - Mondiali 2018 : nuove novità per la ‘punta’ azzurra. Matteo Lodo sale sul 4 senza : Altri cambiamenti importanti nella ‘punta’ azzurra per i Mondiali di Canottaggio di Plovdiv (Bulgaria). L’Italia lo scorso anno conquistò nella rassegna iridata di Sarasota l’oro nel due senza, l’argento nel quattro senza e il bronzo nell’otto. In questa stagione i risultati non sono stati però altrettanto brillanti e così i tecnici azzurri hanno scelto di fare diversi cambi negli equipaggi per cercare di tornare competitivi. La ...

Canottaggio - Mondiali Plovdiv 2018 : i favoriti gara per gara. Chi vincerà il medagliere? : Sta per alzarsi il sipario sui Mondiali di Canottaggio, che andranno in scena a Plovdiv, in Bulgaria, dal 9 al 16 settembre: andiamo a scoprire per tutte le specialità i favoriti per la vittoria e per il podio. Specialità olimpiche Due senza femminile Kerri Gowler e Grace Prendergast (Nuova Zelanda) appaiono superiori anche rispetto al Canada di Caileigh Filmer e Hillary Janssens ed agli USA di Victoria Opitz e Gia Doonan. La Romania ha ...

Canottaggio - Mondiali 2018 : Oppo-Ruta a caccia del podio nel doppio pesi leggeri : Tra le specialità in cui l’Italia potrà ambire ad una medaglia ai Mondiali di Canottaggio di Plovdiv (Bulgaria) c’è indubbiamente il doppio pesi leggeri maschile. L’equipaggio formato da Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta ha dimostrato nell’ultimo biennio di avere le qualità per lottare con i migliori in tutte le competizioni e partirà quindi tra i favoriti anche in questa rassegna iridata. Lo scorso anno l’Italia conquistò la medaglia d’argento a ...

Canottaggio - Mondiali 2018 : esame importante per il settore femminile verso Tokyo 2020 : I Mondiali di Canottaggio di Plovdiv (Bulgaria) saranno un test fondamentale in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Per l’Italia ci sarà particolare attenzione per le prestazioni del settore femminile, che dopo i buoni segnali dati agli Europei di Glasgow, dovrà confermarsi anche in questa rassegna iridata per poter puntare ad essere protagonista poi in quella a cinque cerchi. Andiamo quindi a scoprire le prospettive delle azzurre per questa ...

Mondiali Canottaggio - 67 azzurri in gara : ANSA, - FIUMICINO, 05 SET - L'Italia del remo vola in Bulgaria per i Mondiali assoluti di canottaggio , categorie senior, pesi leggeri e pararowing, in programma a Plovdiv dal 9 al 16 settembre. Con ...