Camion lo investe mentre è in sella alla sua bici - 15enne muore in Friuli : Il gravissimo incidente stradale è avvenuto questa sera alle 19 nel comune di Vajont (Pordenone). Inutili i soccorsi: il 15enne di Cordenons (Pordenone), è deceduto sul colpo. Il Camion ista è rimasto sotto choc.Continua a leggere

