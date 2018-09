Calcio | un algoritmo ora prevede gli infortuni

Intelligenza Artificiale & Calcio : algoritmo prevede gli infortuni e suggerisce il mercato : L’Istituto di scienza e tecnologie dell’informazione ‘A. Faedo’ del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isti) ha creato con l’Università di Pisa due sistemi di Intelligenza Artificiale che si rivolgono alle società di Calcio come supporto per una migliore programmazione delle loro attività sportive ed economiche. Cnr-Isti e Unipi hanno sviluppato, in collaborazione con FC Barcellona, un algoritmo per la previsione degli infortuni, ...