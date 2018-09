CAD IT | ok soci a fusione in CAD Srl

Mourinho inciampa e CADe a terra : il video diventa virale sui social : Inghilterra-Spagna, partita della Uefa Nations League, disputata a Wembley sarà ricordata per tre cose: 1) La bella rimonta delle Furie Rosse che sotto per 1-0 frutto della rete di Rashford l'hanno ribaltata con Saul e Rodrigo, 2) La grande paura per lo scontro di gioco tra Carvajal e Shaw che ha costretto quest'ultimo ad uscire intubato in barella, 3) La rovinosa caduta del tecnico del Manchester United José Mourinho nel tentativo di superare ...

Il tributo social degli US Open a Federer dopo l’eliminazione : “CADere fa parte della vita - ma rialzarsi…” [FOTO] : dopo l’eliminazione a sorpresa agli ottavi di finale, gli US Open hanno voluto dedicare un particolare messaggio social a Roger Federer Ieri notte sul cemento dell’Arthur Ashe John Millman ha fatto la storia. Il tennista australiano è riuscito nell’impresa di battere Roger Federer, in rimonta, al quarto set: 7-5 7 7-6(7) 7-6(3). Un risultato inaspettato, non solo per la differenza di valori sulla carta, nonchè per i ...

AcCADde oggi : il 4 settembre 1998 nasceva la società Google : Google festeggia oggi 20 anni: il 4 settembre 1998 nasceva la società e solo un anno prima il motore di ricerca compariva per la prima volta sul web. A registrare il marchio furono due studenti di Stanford: Larry Page e Sergey Brin, i quali ebbero la folgorante intuizione di un motore di ricerca basato sullo sfruttamento delle relazioni esistenti tra siti web. Col passare del tempo la società ha finito per occuparsi anche di foto, notizie, ...

Ilva - il tempo sta per sCADere : "Rischio polveriera sociale" : L'amministrazione straordinaria di Ilva è arrivata ai suoi ultimi 24 milioni; per Di Maio è il momento di fare delle scelte...

#FallingStars2018 - la moda social in cui si simula una CADuta impazza su Instagram : ecco di cosa si tratta [GALLERY] : Cadere e fotografarsi nell’atto della caduta senza cadere davvero, #FallingStars2018 è virale: ecco la moda social che fa impazzire il web Le mode social sono sempre più strane. Più sono strane però, più diventano virali su Instagram&company. Dopo la pericolosa Kiki Challenge (vedi qui), quest’estate si caratterizza per un’altra sfida tra utenti. Si tratta del #FallingStars2018, che prevede che ci si scatti una foto ...

Marco Mengoni - cosa acCADrà il 30 novembre? Il video annuncio social : Questa mattina Marco Mengoni ha pubblicato a sorpresa sulle sue piattaforme social un video che annuncia una data, il 30 novembre 2018. Dopo il suo ultimo progetto discografico che ha totalizzato ...

Facebook - Twitter e la CADuta dei social : ci crediamo ancora? : E pensare che è cominciato tutto da un dormitorio universitario. Con un gioco che oggi non stenteremmo a definire «sessista», con le ragazze di Harvard messe a confronto come in un album delle ...

Tour de France – CADuta Sagan : adesso è ufficiale! Sui social l’annuncio della Bora-Hansgrohe : Peter Sagan ce la fa! L’annuncio ufficiale della Bora-Hansgrohe dopo la Caduta dello slovacco nella 17ª tappa del Tour de France Brutta Caduta, ieri, nella 17ª tappa del Tour de France per Peter Sagan: lo slovacco, campione del mondo, ha raccontato di essere caduto da solo e di aver sbattuto contro una roccia, nel bosco, ma dagli esami medici non è emersa alcuna frattura. Se il team Bora-Hansgrohe, ieri, non si è voluto sbilanciare ...

Cei : "Innovative le scelte di Marchionne - ma interrogativi sulle riCADute sociali" : "È stata una figura che ha caratterizzato fortemente la politica industriale italiana, in particolar modo dell'ultimo decennio, dimostrando grandi capacità imprenditoriali e dinamismo nelle sue scelte spesso innovative e intelligenti". Così descrive Sergio Marchionne monsignor Filippo Santoro, responsabile Cei sui temi del lavoro, sentito dall'agenzia di stampa AdnKronos in Brasile dove si trova per la presentazione di ...

Tour de France - “Bardet ha attaccato Nibali quando è CADuto” : Romain si difende dalle accuse sui social : Romain Bardet si scusa con Vincenzo Nibali, dopo la caduta che ha visto coinvolto il ciclista italiano nella dodicesima tappa del Tour de France 2018 Una tappa elettrizzante ha caratterizzato oggi le sorti della dodicesima frazione del Tour de France 2018. A vincere è stato Geraint Thomas sull’Alpe d’Huez, confermandosi maglia gialla, ma anche Vincenzo Nibali (a modo suo) si è reso protagonista della tappa odierna. Il ciclista italiano ...

ELENA SANTARELLI FURIOSA SUI SOCIAL/ Il tumore del figlio Giacomo : "Ecco cosa è acCADuto in casa nostra" : Elensa SANTARELLI, duro sfogo su Instagram: la showgirl rilascia un'intervista in cui parla del tumore del figlio, ma le sue parole vengono travisate.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 22:32:00 GMT)

Cessione Milan – Tempo sCADuto per Yonghong Li - non c’è traccia dei 32 milioni : Elliott pronto a rilevare la società : Il Milan è pronto a passare nelle mani di Elliott, Yonghong Li infatti non ha restituito entro i termini stabiliti i 32 milioni di euro di aumento di capitale anticipati dal fondo di Paul Singer Il Milan rischia di non essere più di proprietà di Yonghong Li, il broker cinese infatti non ha rimborsato a Elliott entro i termini prestabiliti i 32 milioni di euro di aumento di capitale anticipati nei mesi scorsi. LaPresse/Garbuio Paola La ...

Cerca di farsi un selfie e CADe : morto presidente Hna/ Ultime notizie : società cinese parla di "incidente" : Wang Jian, presidente di Hna è morto cadendo da un muretto per scattarsi una foto durante viaggio di lavoro in Francia. La società parla di "incidente" senza altri dettagli.(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 16:14:00 GMT)