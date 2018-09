ilfattoquotidiano

: Brindisi, pensionato ripara gratis muri e strade. La Giunta: “Esempio senso civico, ci autotassiamo per coprire i c… - Cascavel47 : Brindisi, pensionato ripara gratis muri e strade. La Giunta: “Esempio senso civico, ci autotassiamo per coprire i c… -

(Di lunedì 10 settembre 2018) “Nonno Vito” lo hanno visto in tanti dalla fine di luglio con cazzuola, pennelli e abiti sporchi di calce e pittura lungo le vie di mezza. Da quelle più isolate e meno curate fino ai rioni di prima periferia, sempre all’opera, inginocchiato sul marciapiede perre il cordolo di un’aiuola o arrampicato su una scaletta per imbiancare un muro esterno di una scuola o il sottopassaggio che porta nel centro storico. Persino di domenica. C’è chi lo ha scambiato per un lavoratore della municipalizzata che si occupa della manutenzione dellee verde pubblico, qualcuno incuriosito lo ha immortalato chiedendosi chi fosse e ha condiviso lo scatto sui social. E così la sua storia ha iniziato a correre veloce fino ad arrivare in Comune. Muratore in pensione, Vito Cisternino aveva deciso di combattere degrado e inciviltà in totale autonomia e a sue ...