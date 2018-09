Brescia | la Procura apre inchiesta sui casi di polmonite | 138 in ospedale Regione | “Si

Brescia - la Procura apre inchiesta sui casi di polmonite : 138 in ospedale. Regione : “Non esclusa ipotesi sulla legionella” : La Procura di Brescia ha aperto un’inchiesta sui casi di polmonite che si stanno verificando da giorni nella Bassa Bresciana Orientale. È salito infatti a 138 il numero degli accessi in Pronto soccorso nelle ultime ore, di cui 124 ricoverati. Sono i Carabinieri del Nas a raccogliere i dati relativi ai contagi e sono in contatto con i vertici di Ats. L’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera ha rassicurato che sui casi registrati ...

Polmonite - Procura Brescia indaga per epidemia colposa : "Batterio nei rubinetti" : Allerta Polmonite nella Bassa Bresciana orientale e in altre zone della Lombardia. L'allarme è sconfinato fino alla provincia di Cremona e Mantova. In totale sono 138 le persone che si sono rivolte al pronto soccorso e di queste, 124 sono state ricoverate. Dal punto di vista dell'accertamento diagnostico, invece, sono due le persone positive alla legionella.Sotto accusa è finito un batterio su cui stanno lavorando i medici delle Ats che potrebbe ...

Brescia - 12enne autistica scomparsa : la Procura apre un fascicolo contro ignoti : La Procura di Brescia ha aperto un fascicolo contro ignoti, secondo quanto riportano Il Corriere della Sera e Il Giorno, per poter indagare a 360 gradi sulla scomparsa della piccola Iuschra, avvenuta lo scorso 19 luglio a Serle. “Sono passati già 40 giorni, dove è mia figlia? Io voglio sapere cosa è successo. Le hanno fatto del male? Voglio risposte”, così Mdliton Gazi, il padre della 12enne autistica alle emittenti locali. La ...

Neonato morto per batterio a Brescia - Procura : indagati tutti i medici - : L'equipe del reparto di terapia intensiva neonatale degli Spedali Civili è stata iscritta nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo per la morte del bimbo causata dal serratia ...

