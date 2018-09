Brescia | la Procura apre inchiesta sui casi di polmonite | 138 in ospedale Regione | “Non

Inchiesta procura Brescia su polmonite : 17.26 La procura di Brescia ha aperto un' Inchiesta sui casi di polmonite che si stanno verificando da giorni nella Bassa Brescia na orientale. Sono i Carabinieri del Nas a raccogliere i dati relativi ai contagi e sono in contatto con i vertici di Ats. Il numero dei casi di persone che si sono presentate in Pronto soccorso nelle ultime ore è aumentato toccando quota 148.

Polmonite - Procura Brescia indaga per epidemia colposa : "Batterio nei rubinetti" : Allerta Polmonite nella Bassa Brescia na orientale e in altre zone della Lombardia. L'allarme è sconfinato fino alla provincia di Cremona e Mantova. In totale sono 138 le persone che si sono rivolte al pronto soccorso e di queste, 124 sono state ricoverate. Dal punto di vista dell'accertamento diagnostico, invece, sono due le persone positive alla legionella.Sotto accusa è finito un batterio su cui stanno lavorando i medici delle Ats che potrebbe ...

Neonato morto per batterio a Brescia - Procura : indagati tutti i medici : Neonato morto per batterio a Brescia, Procura: indagati tutti i medici L’equipe del reparto di terapia intensiva neonatale degli Spedali Civili è stata iscritta nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo per la morte del bimbo causata dal serratia marcescens , contratto in ospedale. È un atto dovuto in vista ...