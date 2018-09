BRESCIA | EPIDEMIA POLMONITE | 138 CONTAGI | 2 MORTI Ultime notizie | assessore Gallera

BRESCIA - epidemia forse "è legionella" : 21.20 "Abbiamo la certezza che si tratta di polmonite batterica". Lo ha detto Giulio Gallera, assessore al Welfare della Regione Lombardia, parlando dei casi di polmonite che si stanno registrando nel Bresciano. "Sono in aumento i casi di legionella e questo ci fa pensare che il batterio in questione sia proprio la legionella", ha aggiunto Gallera.

Polmonite - Procura BRESCIA indaga per epidemia colposa : "Batterio nei rubinetti" : Allerta Polmonite nella Bassa Bresciana orientale e in altre zone della Lombardia. L'allarme è sconfinato fino alla provincia di Cremona e Mantova. In totale sono 138 le persone che si sono rivolte al pronto soccorso e di queste, 124 sono state ricoverate. Dal punto di vista dell'accertamento diagnostico, invece, sono due le persone positive alla legionella.Sotto accusa è finito un batterio su cui stanno lavorando i medici delle Ats che potrebbe ...

