Bozzi | nessun collegamento ciclopedonale nuovo ponte Scafa | una follia

(Di lunedì 10 settembre 2018) Roma – “Finalmente abbiamo potuto visionare per la prima volta, a nove mesi dal nostro insediamento in Municipio X, il progetto deldella’ e quello che abbiamo appreso e’ sconcertante. L’opera infatti non prevede alcun, ma solo carreggiate per le auto. Una Capitale come Roma, evidentemente lontana anni luce dalle Capitali Europee piu’ moderne partorisce con lentezza una grande opera che vedra’ luce forse nel 2020 e che non prevede passaggio di perdoni o di ciclisti da e verso Fiumicino, laddove non esistono altri collegamenti possibili. Cosi’ si vuole rilanciare il turismo, che nel cicloturismo vede una voce importante, e in questo modo si intende scoraggiare l’utilizzo delle auto in un’area ampiamente congestionata dal traffico? Una”. “Proporro’ in ...