Borse Europa incerte | Milano la migliore

Borse - Piazza Affari chiude in rialzo e svetta in Europa : Seduta in rialzo per la Borsa milanese che fa meglio degli altri listini europei , anche per effetto della decisione di Moody's di far slittare la revisione rating a dopo il Def. Più in generale, i ...

Borse - Milano tra le migliori in Europa : Saipem in testa : Il Ftse Mib chiude con un +1,5% la seconda seduta della settimana. Termina in positivo anche il titolo di Atlantia

Borse - l’Europa sconta le tensioni sulla Turchia. Lo spread torna sopra 260 punti : Seduta in rosso per le piazze europee, costrette a fare i conti non solo con i dazi ma con il crollo della lira turca e i timori sulle politiche economiche di Erdogan, che potrebbero influenzare a cascata l'esposizone delle banche Ue. A Milano ok Unipol, male Unicredit. Euro sotto quota 1,15 dollari...

Borse - Europa prudente in avvio. A Piazza Affari crolla Banco Bpm : Borse europee prudenti in avvio di settimana, mentre gli occhi degli investitori sono puntati sulla guerra commerciale a colpi di dazi tra Usa e Cina e sull'esordio delle prime sanzioni di Trump ...

Borse europee sotto la parità in avvio di scambi - in primo piano Pil Cina e parole Trump su Europa : La prima seduta della settimana inizia sotto la parità per le principali Borse europee. L'ottava parte con le indicazioni che sono arrivate dall'economia cinese e dalle parole del presidente Usa, Donald Trump. Sui mercati del Vecchio continente la giornata inizia con il Dax che cede lo 0,02% e il Cac40 che segna un -0,05%, mentre l'inglese ...

Borse : Milano chiude bene - in rialzo anche le altre in Europa : (Alliance News) - chiude positiva Milano come tutte le principali Borse del Vecchio Continente. Ad agitare le acque nel pomeriggio la visita di Trump nel Regno Unito dove, dopo una serie di proclami e smentite, ha stabilito la...

Borse Europa salgono - frena guerra dazi : ANSA, - MILANO, 13 LUG - Le Borse europee sono in rialzo, in scia alla chiusura in crescita di Wall Street e all'andamento positivo delle piazze asiatiche. A dare coraggio ai mercati sono le speranze ...

NATO - TRUMP CONTRO ALLEATI : "INADEMPIENTI RIMBorseRANNO USA"/ "Europa beneficia della Difesa più di noi" : NATO, TRUMP CONTRO ALLEATI: "Inadempienti RIMBORSERANNO Usa". Vigilia di fuoco in vista del vertice di Bruxelles: la replica del commissario Ue Donald Tusk(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 00:38:00 GMT)

Borse Europa - in calo su tensioni commercio - politica : L'azionario europeo è debole a metà seduta su tensioni legate al commercio mondiale e alla situazione politica tedesca.

Lunedì nero per le Borse in Europa - spread a quota 244 : Lunedì nero in Europa per le Borse che migliorano in mattinata con i dati stabili sulla disoccupazione. I listini restano in territorio negativo con i timori per l'arrivo dei dazi Usa e l'incertezza ...