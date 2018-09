Borsa Italiana oggi Mps a +8 | 9% | Unicredit a +5% 10 settembre 2018

Borsa Italiana OGGI/ Banco Bpm a +5 - 1% - Unicredit a +3 - 5% - 10 settembre 2018 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca un rimbalzo. Pochi i dati macroeconomici in agenda in questo inizio settimana.

Borsa Italiana balza con calo rendimenti e spread - bancari in accelerazione. FTSE MIB +1 - 16% : rendimenti e spread dei titoli di stato italiani in netto ribasso dopo le dichiarazioni del ministro dell'Economia, Giovanni Tria , nel fine settimana: la manovra sarà equilibrata dato che non tutto ...

Borsa Italiana - in calo il controvalore degli scambi del 7/09/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,77 miliardi di euro, in ribasso, -11,52%,, rispetto ai precedenti 2 miliardi. I contratti ...

Borsa Italiana - in forte calo il controvalore degli scambi del 6/09/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2 miliardi di euro, in deciso ribasso, -31,83%,, rispetto alla seduta precedente che aveva ...

Borsa Italiana - in forte crescita il controvalore degli scambi del 5/09/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,94 miliardi di euro, con un incremento di ben 525,7 milioni, pari al 21,...

Borsa Italiana ancora meglio del resto d'Europa : brillano bancari e Saipem. FTSE MIB +0 - 10% : Reuters riferisce che stamattina un portavoce del MEF ha dichiarato che il ministro dell'Economia firmerà a breve il decreto per l'estensione della garanzia pubblica Gacs sulle cartolarizzazioni di ...

Borsa Italiana - in forte aumento il controvalore degli scambi del 4/09/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,41 miliardi di euro, con un incremento di ben 1.139,4 milioni, pari all'...

Borsa Italiana : al via l'Italian Equity Week a Palazzo Mezzanotte : Borsa Italiana ospita l'Italian Equity Week, una tre giorni di eventi dedicata ai principali settori trainanti dell'economia Italiana: Lifestyle, Industrial, Infrastructure. Durante le tre giornate le società protagoniste di questi settori, quotate e non quotate, saranno coinvolte in incontri one-to-one con primari ...

Al via oggi in Borsa Italiana l'Italian Equity Week : ... Australia, Europa e Nord America Oltre 180 società quotate e non quotate presenti Al via oggi l'Italian Equity Week, una tre giorni di eventi dedicata ai principali settori trainanti dell'economia ...

Borsa Italiana migliore in Europa con calo spread e balzo bancari. FTSE MIB +0 - 97% : Gli acquisti sui titoli di Stato italiani erano scattati già ieri pomeriggio dopo che Reuters ha riportato due fonti governative secondo cui il Ministro dell'Economia Giovanni Tria punta a tenere il ...

Borsa Italiana in rosso - vendite diffuse e spread in rialzo : Il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker, sottolineando che avrebbe preferito la linea del "cessate il fuoco" commerciale tracciata a luglio dalla proposta di una politica a zero ...

Borsa Italiana in calo - torna la paura delle guerre commerciali : Il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker, sottolineando che avrebbe preferito la linea del "cessate il fuoco" commerciale tracciata a luglio dalla proposta di una politica a zero ...

Borsa Italiana in rosso - vendite diffuse su banche e finanziari : Le posizioni in Europa sono comunque assai più articolate e per esempio la Germania, per bocca di Jorg *Kukies , viceministro all'Economia, ha affermato che la proposta di un budget europeo avanzata ...

Borsa Italiana di nuovo in calo - pesano le banche : Un fattore importante e trascurato sarà però la graduale politica restrittiva della Bce prevista per i prossimi anni che invece proprio in Italia incrementerà una voce di ricavo importante per le ...