Bomba sul Gf Vip 3 | fuori Francesco Monte a giochi fatti | C' è chi parla di

Napoli - pistola e Bomba carta trovate in una busta penzolante sul muro di cinta di un condominio : La busta era legata a una corda e penzolava dal muro di cinta di un condominio del corso Resina a Ercolano, esposta in una zona agricola mentre l'altro capo della corda, quello vuoto, penzolava all'...

Gas a Bomba - tra proroghe e mancanza di trasparenza - cosa succede al Ministero Ambiente sul VIA? : Chieti - Il 26 luglio ennesima proroga della sospensione del procedimento. Forum H2O: "paradossale che il Ministero dell'Ambiente sia il primo a non rispettare la trasparenza in materia ambientale!" Reiterate integrazioni degli elaborati e sospensioni in contrasto con il Testo Unico dell'Ambiente, il Ministro Costa intervenga. La Direzione Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente ha concesso l'ennesima ...