Boldrini | Lerner e Renzi | i cartelloni di Atreju sbertucciano la sinistra

ilgiornale

: RT @Er_Bipolare: ciao @matteosalvinimi volevo rassicurarti: non stanno festeggiando solo Boldrini, Renzi, Lerner, Saviano e la Mannoia perc… - iTore_ASR : RT @Er_Bipolare: ciao @matteosalvinimi volevo rassicurarti: non stanno festeggiando solo Boldrini, Renzi, Lerner, Saviano e la Mannoia perc… - recarloz : RT @Er_Bipolare: ciao @matteosalvinimi volevo rassicurarti: non stanno festeggiando solo Boldrini, Renzi, Lerner, Saviano e la Mannoia perc… - paolaAlchi : RT @Er_Bipolare: ciao @matteosalvinimi volevo rassicurarti: non stanno festeggiando solo Boldrini, Renzi, Lerner, Saviano e la Mannoia perc… -

(Di lunedì 10 settembre 2018) Ce n"è per tutti. Per la, per Soros, per Fabio Fazio e pure per Matteo. La campagna pubblicitaria dell"ultima edizione di, la kermesse settembrina di Fratelli d"Italia, sta spopolando sui social. Ed è un misto di ironia e pungente satira contro gli avversari politici di Giorgia Meloni.Andiamo con ordine, partendo dall"ex presidente della Camera. Sulle fotografie pubblicate sui social dasi vede il volto della"sorpreso" a fianco di una scritta ironica: "Quando scopriè meglio non declinarlo al femminile". Il riferimento, ovviamente, è alle battaglie su "ministro" e "ministra" portata avanti dalla deputata di Leu.Vicino al volto di Soros, invece, campeggia questa frase: "Quando scopri che adnon lasciano attraccare le navi delle Ong finanziate da te". Per Fabio Fazio il riferimento è invece alla querelle sul suo stipendio: "Quando ...