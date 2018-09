Blake Lively trolla Ryan Reynolds anche al loro anniversario di matrimonio

ADALINE - L'ETERNA GIOVINEZZA/ Su Canale 5 il film con Blake Lively (oggi - 10 settembre 2018) : Questa sera, lunedì 10 settembre, su Canale 5 va in onda il film "ADALINE - L'ETERNA GIOVINEZZA". Nel cast la bellissima Blake Lively di Gossip Girl.(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 09:28:00 GMT)

Blake Lively contro gli haters : la moglie di Ryan Renynolds, è una vera icona di stile, è mamma di due splendidi bambini, è un'attrice e modella. Molte le qualità che dispone Blake Lively , la talentuosa attrice che è stata lanciata ...

Blake Lively in versione verde fluo : Una delle tonalità più gettonate di questa estate 2018 è senza ombra di dubbio il verde fluo. Un colore con cui osare attraverso un semplice accessorio o, se proprio non si vogliono lasciare le cose a metà, in un total look che lasci tutti a bocca aperta. Una tendenza, quella del verde «Grinch», che abbiamo visto anche sulle ultime passerelle delle sfilate maschili e sfoggiata fieramente persino dalla Regina Elisabetta. Così come da una delle ...

Blake Lively spiega il vero motivo per cui segue Ryan Reynolds ai suoi eventi e ti riconoscerai subito : Come sempre, una di noi The post Blake Lively spiega il vero motivo per cui segue Ryan Reynolds ai suoi eventi e ti riconoscerai subito appeared first on News Mtv Italia.

Blake Lively da piccola vestita da Baby Spice ti farà venire voglia di tornare negli anni ’90 : Spice up your life The post Blake Lively da piccola vestita da Baby Spice ti farà venire voglia di tornare negli anni ’90 appeared first on News Mtv Italia.

Blake Lively : «Il mio passato da Baby Spice» : Blake Lively ha avuto un passato da «Baby Spice». Le trentenni nostalgiche di oggi potranno capire bene. Chi non ha cantato almeno una volta davanti allo specchio Wannabe o Mama, con i capelli stretti in due codini altissimi, in perfetto stile Mel B? Indossando magari un paio di scarpe con la zeppa modello Buffalo Classics, le più amate in assoluto da Emma Bunton, Geri Halliwell e Mel B. L’attrice americana, 30 anni, moglie innamoratissima ...

Ryan Reynolds e Blake Lively sono impazziti sentendo la voce della figlia al concerto di Taylor Swift : Genitori orgogliosi The post Ryan Reynolds e Blake Lively sono impazziti sentendo la voce della figlia al concerto di Taylor Swift appeared first on News Mtv Italia.

Blake Lively irriconoscibile sul set (ma con la mano ancora fasciata) : Capelli corti, neri e ricci. Blake Lively a Dublino, sul set di The Rhythm Section, è quasi irriconoscibile. Ma la mano destra dell’attrice continua a essere fasciata. Blake, 30 anni, si è ferita proprio durante le riprese a fine 2017 e non ha ancora superato l’infortunio. A metà gennaio, la produzione del thriller era stata sospesa per quasi sei mesi per lasciarle il tempo di sottoporsi a un intervento alla mano, ma pare che in ...

E Ryan Reynolds prende (di nuovo) in giro l’amata Blake Lively : Blake Lively, 30 anni, e il marito Ryan Reynolds, 41, ci piacciono (anche) perché non si prendono mai troppo sul serio. Ogni occasione è buona per reciproche prese in giro, scherzi e battute. L’ultima arriva dal Comic-Con di San Diego dove l’attore, tra una dichiarazione e l’altra sul suo Deadpool 2, ha raccontato che ultimamente è toccato a lui prendersi cura delle due figlie: James, 3, e Ines, 1. LEGGI ANCHEBlake Lively e ...