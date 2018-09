BlacKkKlansman | una clip esclusiva del nuovo film di Spike Lee

wired

(Di lunedì 10 settembre 2018) Un poliziotto afroamericano che si infiltra nel Ku Klux Klan fino ad arrivare in cima alla piramide che guida l’odio razziale per mandare all’aria i piani del gruppo. Uno scenario inverosimile, tratto in realtà da una sorprendente storia vera, che prende forma tra molti colpi di scena negli Stati Uniti degli anni Settanta, un paese stretto nella morsa di profondi sconvolgimenti sociali e serrate battaglie per i diritti civili. L’incrocio tra le peripezie di Ron Stallworth (interpretato da John David Washington) – primo agente di colore nella storia del dipartimento di Colorado Springs, deciso a vincere le resistenze dei colleghi con una pazza ma efficace impresa – e quelle del suo collega Flip Zimmerman (Adam Driver) con il fermento di un’epoca in cui schierarsi era un’esigenza, segna il ritorno sulla scena diLee con(pellicola che trae spunto dall’omonimo ...