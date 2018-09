Bio-On | olio frittura per la bioplastica

L'olio usato per la frittura diventa risorsa : così nasce una nuova Bioplastica : Bio-on, quotata all'Aim su Borsa Italiana e attiva nel settore della bioplastica di alta qualità, presenta una nuova scoperta: è possibile utilizzare olio di frittura usato, per produrre Minerv PHAs, ...

Dai laboratori Bio-on una nuova grande scoperta : anche dall’olio di frittura usato nasce la Bioplastica : Bio-on, quotata all’AIM su Borsa Italiana e attiva nel settore della bioplastica di alta qualità, presenta una nuova grande scoperta: è possibile utilizzare olio di frittura usato, per produrre Minerv PHAs, il rivoluzionario biopolimero di Bio-on, naturale e biodegradabile al 100%. “Questa importante novità è il risultato di due anni di ricerche e permette di attingere alle enormi quantità di questo prodotto di scarto – ...