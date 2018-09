Bio On - nuova scoperta : da olio di frittura usato nasce la Bioplastica : L'olio esausto si aggiunge alle "materie prime" già utilizzate per produrre la bioplastica Bio On : melassi di barbabietola e canna da zucchero, scarti di frutta e patate, carboidrati in genere e ...

Classifica Vuelta 2018 / Simon Yates è la nuova maglia rossa - FaBio Aru ha guadagnato 4 posizioni : Classifica Vuelta 2018, maglia rossa e altre graduatorie: Simona Yates vince la quattordicesima tappa ed è il nuovo leader, davanti a Valverde e Quintana che sono nei 30 secondi di ritardo(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 22:39:00 GMT)

Grande Fratello Vip3 : da Giulia Salemi a FaBio Basile - svelato il cast della nuova edizione [GALLERY] : Svelati i nomi del cast del Grande Fratello Vip3: anche il campione olimpico Fabio Basile nella casa del noto reality L’autunno si avvicina sempre più, e con esso anche l’inizio dei tanti appuntamenti televisivi che intrattengono nelle serate fredde che stanno per arrivare e ci separano dalla prossima estate. Tra i programmi che terranno incollati al televisore tantissimi telespettatori c’è anche il Grande Fratello Vip, ...

“44 anni di differenza!”. Flavio Briatore dimentica Elisabetta Gregoraci. Chi è la sua nuova fidanzata. Biondissima e italiana - curve mozzafiato e fisico statuario. Dove si sono conosciuti : Negli ultimi tempi di Flavio Briatore si è parlato sempre con un’impronta gossippara, incentrata sulla cronaca rosa e sulle sue storie sentimentali. Dopo l’addio a Elisabetta Gregoraci, l’ex velina di Striscia La Notizia che gli ha dato il primogenito Nathan Falco, Flavio si è goduto la stagione estiva trovando una nuova fiamma. A fotografarlo insieme a una bella donna era stato, nei giorni scorsi, il settimanale Gente, che ...

Bio - On - nasce nuova business unit Fashion Development Material : Teleborsa, - Bio - On, azienda attiva nel settore della bioplastica di alta qualità, presenta oggi 3 settembre la nuova business unit Fashion Development Material , FDM , specializzata nello sviluppo ...

Bioplastica - Bio-on : nasce nuova business unit dedicata ai materiali per la moda e il settore del lusso : Bio-on, quotata all’AIM su Borsa Italiana e attiva nel settore della Bioplastica di alta qualità, presenta oggi la nuova business unit Fashion Development Material (FDM) specializzata nello sviluppo di nuovi materiali ad alta tecnologia destinati all’industria della moda e del lusso, basati sulla Bioplastica Minerv PHAs, naturale e biodegradabile al 100%. L’obiettivo è identificare processi, tecnologie e brevetti per produrre ...

Classifica Vuelta 2018/ Simon Yates nuova maglia rossa : FaBio Aru sogna ancora! (9^ tappa) : Classifica Vuelta 2018, maglia rossa e altre graduatorie: Molard resta leader ma la 9^ tappa in programma oggi potrebbe portare grosse novità (2 settembre)(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 23:00:00 GMT)

Vuelta a España 2018 : arriva la doppietta di Benjamin King - Yates nuova maglia rossa. Soffre FaBio Aru : Primo grande momento di svolta per la Vuelta a España 2018: la nona frazione, 200 km da Talavera de la Reina a La Covatilla, prevedeva un durissimo arrivo in salita a precedere il giorno di riposo. Doveva esserci la grande sfida tra i big, invece ancora una volta l’incertezza ha regnato sovrana. A realizzare l’impresa è stato un super Benjamin King (Dimension Data): lo statunitense, in grandissima forma, agguanta il secondo successo ...

Vuelta a Espana 2018 : FaBio Aru per rinascere. Una nuova sfida per dimenticare il Giro d’Italia : La Vuelta a Espana 2018 sarà la grande occasione di riscatto per Fabio Aru. Nella corsa spagnola il cavaliere dei quattro mori vuole rinascere e provare a ripetere l’impresa del 2015 quando conquistò la maglia rossa, nel primo e per ora ancora unico Giro vinto in carriera. La stagione del sardo è stata fin qui da dimenticare. Al Giro d’Italia si era infatti presentato al via con l’ambizione di lottare per il successo e da molti era considerato ...

Nuova Classifica ATP 06/08/2018 – Fognini ad un passo dal best ranking : un camBio in top 10 - Del Potro manca il sorpasso : Fabio Fognini vince a Los Cabos e sfiora il best ranking, Del Potro fallisce l’aggancio in 3ª posizione, una sola variazione in top 10: ecco la Nuova Classifica ATP aggiornata al 06/08/2018 Fabio Fognini si conferma il primo degli azzurri nella Classifica pubblicata oggi dalla Atp. Grazie al terzo titolo stagionale conquistato a Los Cabos il tennista ligure risale al numero 14 del mondo, ad un passo dall’eguagliare il best ...