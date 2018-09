Bimbo di 6 anni ferito in incidente stradale a Donnas

Cade dall’altalena e batte la testa : grave Bimbo di 10 anni : Nel Comune di Stazzema, sul versante versiliese delle Alpi Apuane, un bimbo di dieci anni è caduto da un’altalena e ha battuto la testa: è stato trasportato in elicottero in condizioni critiche all’ospedale Meyer di Firenze. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio alla Baia dello Scoiattolo, un rifugio montano. Il piccolo avrebbe riportato un trauma cranico commotivo, motivo per cui il medico dell’elisoccorso del 118 ha ...

Tragedia a Cerignola : Bimbo di 3 anni muore soffocato - il papà si suicida per il dolore : Una drammatica vicenda si è verificata nei giorni scorsi in Puglia, precisamente mercoledì 5 settembre a Cerignola, comune della provincia di Foggia. Nella zona, infatti, si è consumata una vera e propria Tragedia familiare dove un padre di appena trentanove anni, Giuseppe C., dopo aver perso il proprio figlioletto di 3 anni ha deciso di farla finita buttandosi sotto ad un treno sui binari della stazione di Cerignola Campagna.

Infermiera salva la vita a un Bimbo : 28 anni dopo sono colleghi euro nello stesso ospedale : Il mondo può risultare davvero piccolo. L'avrà probabilmente pensato Vilma Wong, l' Infermiera che si è ritrovata come collega il bimbo prematuro che aveva salvato 28 anni prima. Durante un turno di ...

Morte del Bimbo di 7 anni in piscina in Sardegna : era rotta la retina del bocchettone di scarico : Incuria, fatalità e imprevedibile imprudenza: tutti questi elementi potrebbero avere portato alla Morte di Richard Mulas , 7 anni, nella piccola piscina alta un metro e 20, condivisa tra i residence ...

Infermiera salva Bimbo nato prematuro - 28 anni dopo lo ritrova collega in ospedale : La commovente storia di Vilma Wong e Brandon Seminatore che a distanza di 28 ani da loro primo incontro come Infermiera e paziente in fasce, si sono incontrati di nuovo nello stesso ospedale come colleghi.

Bimbo muore a 7 anni nella piscina dell'hotel : voleva recuperare la palla finita nel bocchettone : Richard voleva recuperare un pallone col quale stava giocando nei pressi della vasca del residence di Orosei. Il braccio gli è rimasto incastrato nel bocchettone di filtraggio. Il dramma sotto gli occhi della madre che lavora nell'hotel. Ora si indaga per omicidio colposo.

L'infermiera salva la vita al Bimbo prematuro - 28 anni dopo sono colleghi nello stesso ospedale : L'ospedale pediatrico, quindi, ha pubblicato le due foto, a 28 anni di distanza, su Facebook: il post è diventato virale e ha commosso non solo gli Stati Uniti, ma tutto il mondo.

Bimbo di 7 anni muore annegato nella piscina di un hotel di Orosei : mano risucchiata dal bocchettone : Si è tuffato da solo in piscina mentre la mamma lavorava nel residence, avrebbe infilato inavvertitamente la mano nel bocchettone dell'aspirazione, rimanendo bloccato sul fondo della vasca. E' morto così Richard Mulas, il bambino di 7 anni di Irgoli (Nuoro), annegato in una piscina di un residence a Orosei

