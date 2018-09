Bilancio necessario L' autocritica che manca sull' eredità della sinistra

Bilancio - Giorgetti : “Sforare il 3%? Sì se è necessario per mettere in sicurezza il Paese” : “Quello che è certo è che non siamo assolutamente soddisfatti di come sta andando l’economia, abbiamo ambizione, qualcuno dirà la temerarietà, di portare l’Italia a un tasso di sviluppo sopra il 2-3%. Soltanto con lo sviluppo dell’economia si può affrontare il rilancio dello Stato”. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, alla festa del Fatto Quotidiano alla Versiliana di ...