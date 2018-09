Big Hero 6 nel nuovo trailer di Kingdom Hearts 3

eurogamer

: Ecco il nuovo trailer di Kingdom Hearts III a tema Big Hero 6! #BigHero6 #KingdomHeartsIII #SquareEnix… - TeamNerd_it : Ecco il nuovo trailer di Kingdom Hearts III a tema Big Hero 6! #BigHero6 #KingdomHeartsIII #SquareEnix… - Eurogamer_it : #KingdomHearts3: nuovo trailer con #BigHero6. - GamesPaladinsIT : Kingdom Hearts III: Conosciamo il mondo di Big Hero 6 con il nuovo trailer dal TGS 2018 -

(Di lunedì 10 settembre 2018) Manca ancora un po' di tempo prima dell'attesa uscita di3, in programma per il 29 gennaio 2019, tuttavia oggi possiamo tornare a vedere in azione il gioco in unvideo.In occasione del Tokyo Game Show 2018, è stato pubblicato uncon Big6. Come riportato da un comunicato ufficiale, il"mostra Sora, Paperino e Pippo combattere al fianco dei Big6 a San Fransokyo! Ma anche le forze del male stanno tramando qualcosa". Read more…