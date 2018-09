Benessere dei pesci | gli italiani vorrebbero l’etichetta

meteoweb.eu

(Di lunedì 10 settembre 2018) L’attenzione degliper ilanimale riguarda anche i. Dalla sensibilità alla loro senzienza, alla necessità di migliorare il loro, all’attenzione per alcuni specifici aspetti sulle modalità di allevamento, i consumatorisarebbero disposti a pagare di più perallevati con maggioranimale. Lo rileva un sondaggio condotto da ComRes in 9 stati membri, fra cui l’Italia, per Ciwf e Eurogroup for Animals, secondo cui il 62% vorrebbe un’etichettatura nazionale che orienti i loro acquisti. In particolare, secondo l’indagine il 72% degliritiene che isentano paura, il 61% ritiene che possano sentire emozioni positive. Per la maggior parte degli, inoltre, è essenziale o importante che isiano allevati in acque pulite e non inquinate (98%), che siano sani e non malati (97%), che abbiano un ambiente ...