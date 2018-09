Belgio | acciacco per Mertens ed il Napoli trema | la situazione

sportfair

(Di lunedì 10 settembre 2018) Driesha accusato un dolore alla spalla durante la gara del suo, ecco quanto accaduto al calciatore delDriesalle prese con una lussazione alla spalla. Durante la gara della sua Nazionale, l’attaccante ha calciato una punizione facendosi male praticamente da solo alla spalla con un movimento anomalo. Nulla di particolarmente grave per il belga, solo un dolore chi non comprometterà le prossime gare col. “Non è nulla di grave, s’è trattato di una sublussazione, che è una parziale dislocazione. La spalla si è spostata, ma a metà strada. Non è uscita, come si poteva pensare. Sembra dislocata, ma non è così. Non può uscire per un movimento simile. A meno che tu non abbia già avuto dei problemi in passato“. Chris Goosses, medico della Nazionale, ha spiegato così l’accaduto. Dunque nulla di grave per l’attaccante ...