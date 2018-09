Basket | l Italia pensa alla Polonia Sacchetti Più forti della pressione

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 - Italia-Polonia è stata presentata a Bologna. Sacchetti : “Dobbiamo farci perdonare per l’ultima partita” : La Piazza coperta della Sala Borsa di Piazza Nettuno a Bologna ha ospitato oggi la presentazione dell’incontro tra Italia e Polonia, che si terrà il 14 settembre al PalaDozza e sarà valevole per le Qualificazioni ai Mondiali 2019 di Basket. Hanno presenziato il Sindaco di Bologna Virginio Merola, l’Assessore allo Sport Matteo Lepore, il Presidente della FIP Gianni Petrucci, il consigliere federale Marco Tajana e soprattutto il coach ...

Basket 3×3 - Europei 2018 : l’Italia cambia un elemento - convocata Arianna Zampieri per Rulli. Nel weekend si gioca : Sostituzione dell’ultimo minuto nell’Italia che nel weekend del 14-16 settembre disputerà gli Europei 2018 di Basket 3×3 femminile, nuova disciplina olimpica. Le Campionesse del Mondo, infatti, dovranno fare a meno di Giulia Rulli a causa di un problema fisico e al suo posto è stata convocata Arianna Zampieri a cui spetterà il compito di affiancare Giulia Ciavarella, Raelin Marie D’Alie e Marcella Filippi. Le azzurre ...

Italia-Polonia - Qualificazioni Mondiali Basket 2019 : data - programma - orario e tv : L’Italia affronterà la Polonia in un match fondamentale delle Qualificazioni ai Mondiali 2019 di basket: venerdì 14 settembre gli azzurri scenderanno in campo al PalaDozza di Bologna per sfidare i biancorossi in un incontro che potrebbe risultare decisivo per le nostre sorti. I ragazzi del CT Meo Sacchetti vanno a caccia di una vittoria cruciale per alimentare le nostre speranze di accedere alla prossima rassegna iridata, un successo ci ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia definitivi per la sfida alla Polonia. Si aggregano Jeff Brooks e Amedeo Della Valle : Tutto pronto per l’atteso appuntamento delle Qualificazioni ai Mondiali di Basket del 2019. La nazionale italiana è atterrata a Bologna e sarà nella città romagnola fino al 14 settembre, quando affronterà al PalaDozza la Polonia, nel primo fondamentale appuntamento di qualificazione all’appuntamento iridato del prossimo anno. Il commissario tecnico Meo Sacchetti ha praticamente sciolto le riserve, diramando la lista dei convocati per ...

Basket - la Nazionale Italiana è arrivata a Bologna : oggi si aggregano al gruppo Della Valle e Brooks : L’Italia è dunque pronta per l’ultima parte Della preparazione in vista Della sfida a Polonia e Ungheria, gare valide per la seconda fase di qualificazione al Mondiale 2019 Con un volo da Amburgo, la Nazionale è atterrata in Italia ieri in tarda serata. Gli Azzurri faranno base a Bologna fino al 14 settembre, giorno del match contro la Polonia, prima delle due gare Della seconda fase di qualificazione al Mondiale 2019 (PalaDozza, ...

Basket : Italia batte Germania ad Amburgo : ANSA, - ROMA, 8 SET - E' una bella Italia, tosta e concentrata, quella che batte la Germania 71-62 nella finalina della VTG Supercup, in corso ad Amburgo. Dopo il ko di ieri contro la Repubblica ceca, ...

Basket – VTG Supercup : splendida Italia contro la Germania - Melli show ad Amburgo : Nazionale A, VTG Supercup di Amburgo: Germania-Italia 62-71, 20 punti, career high in Nazionale, e 10 rimbalzi per Melli. Esordio in Azzurro per Leonardo Candi (2 punti). In serata il rientro in Italia. Domenica giorno libero e lunedì in campo E’ una bella Italia, tosta e concentrata, quella che batte la Germania 71-62 nella finalina della VTG Supercup. Gli Azzurri di coach Sacchetti vanno subito sotto ma con pazienza rientrano, sorpassano ...

Basket - Torneo di Amburgo : l’Italia chiude al terzo posto battendo la Germania. Nicolò Melli migliore degli azzurri : L’Italia chiude la Supercup di Amburgo con una vittoria. Gli azzurri hanno battuto la Germania col punteggio di 71-62, decidendo la partita a cavallo tra gli ultimi due quarti con un parziale di 15-0 (che, anche se siamo in tempo di US Open, non sono un tributo al tennis). Nel successo della Nazionale guidata da Meo Sacchetti spicca in modo netto Nicolò Melli, autore di 20 punti e 10 rimbalzi; in doppia cifra anche Pietro Aradori e Gigi ...

Diretta/ Italia Germania streaming video e tv : il precedente agli Europei (Basket Super Cup - finale 3^ posto) : Diretta Italia Germania, streaming video e tv: orario e risultato live della partita di Amburgo, valida per la finale terzo e quarto posto nella Super Cup 2018 (sabato 8 settembre)(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 16:26:00 GMT)

VTG Supercup Basket – Finale 3° e 4° posto : l’Italia affronterà la Germania di Schroder : Nella Finale 3° e 4° posto di VTG Supercup, l’Italia di coach Sacchetti affronterà la Germania del talento dei Thunder Dennis Schroder Sarà la Germania l’avversario dell’Italia nella Finale per il 3° e 4° posto alla VTG Supercup. I tedeschi hanno perso in serata contro la Turchia col punteggio di 100-79 (Schroder 32+14; Korkmaz 23). La Finale sarà invece Turchia-Repubblica Ceca (ore 20.00). Il tabellino Italia-Rep. Ceca 80-87 (15-23, ...

Basket – Italia sconfitta dalla Repubblica Ceca nella gara inaugurale della VTG Supercup : Italia sconfitta dalla Repubblica Ceca nella gara d’esordio della VTG Supercup: azzurri ko 87-80, ma coach Sacchetti resta fiducioso L’Italia perde 87-80 contro la Repubblica Ceca nella prima gara della VTG Supercup. Gli Azzurri, partiti male e autori di una prova opaca, hanno provato più volte a ricucire lo svantaggio lungo tutto il corso del match senza però riuscire a dare continuità agli strappi offensivi. A nulla è valsa la ...

