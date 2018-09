Bannon | Salvini è un leader mondiale L' ex stratega di Trump in Italia per

Bannon in Italia per lanciare The Movement : euro "Salvini è un leader mondiale" : Per Steve Bannon l'Italia è 'il centro politico del mondo' , una sorta di laboratorio, come lo è stato l'America con Donald Trump e l'India con Nerendra Modi. In questi giorni quello, che è stato il consulente del presidente degli Stati Uniti nella ...

"Salvini è un leader mondiale". Parola di Steve Bannon : "Salvini è un leader mondiale, un simbolo" e l'Italia e' "il centro politico del mondo, il laboratorio, come Trump in America e Modi in India". A parlare è Steve Bannon, consulente del presidente Usa nella vittoriosa campagna elettorale del 2016. In un'intervista a Messaggero e Mattino, Bannon, in questi giorni a Roma per lanciare il suo "The Movement", afferma che Salvini, ...

Europee : Matteo Salvini ha aderito al 'The Movement' di Steve Bannon : Lo scorso venerdì, a Roma, si è svolto un incontro tra il vicepremier Matteo Salvini e Steve Bannon, ex consigliere e stratega di propaganda di Donald Trump. Dopo il meeting di Milano con il premier ungherese Viktor Orbán [VIDEO], il leader della Lega ha rafforzato il fronte populista con la propria adesione a The Movement, fondazione che punta alla vittoria delle elezioni Europee di maggio 2019. Bannon: 'L'Europa è pronta per un cambiamento ...

C'è qualche crepa nell'internazionale sovranista di Bannon e Salvini : Ma questo non giustifica la freddezza di questi mesi: è ricorrente nella destra l'alternare estremismo e moderatismo, senza che la sostanza della politica cambi. Le Pen e Bannon si sono incontrati ...

C'è qualche crepa nell'internazionale sovranista di Bannon e Salvini : Il gioiello della corona si chiama Lega, ed il principe della corona Matteo Salvini. Il regno ancora non c’è, ma qualcuno scommette che verrà conquistato molto presto: un 30 percento dei parlamentari europei che sbarcheranno a Strasburgo dopo le elezioni del prossimo maggio. Allora nascerà, nuova Camelot, l’internazionale dei sovranisti, il sogno a cui lavora Steve Bannon da quando è stato defenestrato ...

Bannon assolda Salvini per prendersi l'Europa : Un passaggio importante per gli obiettivi di Bannon, l'adesione di Salvini al suo Movement. "La figura più potente del nuovo governo populista italiano si è unita a Steve Bannon, ex capo stratega del presidente Trump - osserva il Nyt in un lungo articolo - per contribuire a realizzare un'ascesa populista su scala continentale durante le elezioni parlamentari europee la prossima primavera".Matteo Salvini, il ministro degli interni ...

Salvini vede Bannon e Modrikamen e aderisce a The Movement : Il ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, ha incontrato questa mattina Steve Bannon, ex stratega politico di Donald Trump, e Mischael Modrikamen, uno dei fondatori di The Movement, la fondazione che mira a riunire le forze euroscettiche e nazionaliste europee. A riferirlo è Mischael Modrikamen che posta su twitter due foto dell'incontro annunciando anche l'adesione di Salvini alla fondazione "The Movement": "Meeting ce ...